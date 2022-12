La transformación de Joao Félix en el Mundial: de la tristeza en el Atlético a la "alegría" en Portugal

Joao Félix está viviendo una de sus mejores semanas de la temporada, justamente coincidiendo con el Mundial de Qatar. Con Portugal, el joven delantero ha vuelto a recuperar esa sonrisa que parecía haber perdido completamente durante su estancia en el Atlético de Madrid. El motivo de su "alegría" está más que justificado.

A las órdenes de Fernando Santos, el 'Menino de Ouro' se siente importante y está disfrutándolo al máximo. El seleccionador portugués confía plenamente en su figura y le da la libertad que Simeone no le deja desplegar en el terreno de juego. Una situación complemente diferente a la que vive en el conjunto rojiblanco.

Además, Joao Félix está cerca de cerrar su traspaso a un equipo de la Premier League, donde el Aston Villa tiene tomada la delantera. Una consecuencia de sus reiterados desencuentros con Simeone, con el que no parece compartir la misma filosofía de fútbol y eso le ha penalizado durante toda su estancia en el Atlético de Madrid.

Mientras tanto, él sigue disfrutando en los terrenos de juegos del Mundial de Qatar, donde la selección lusa baila al son de su visión y le regala momentos de gloria. Con las exhibiciones de Portugal, donde Joao Félix está siendo pieza clave, se ha vuelto a ver la mejor versión de un futbolista que parecía completamente apagado en su club.

Se puede decir que el delantero está viviendo un sueño dentro de su pesadilla. En Qatar ha encontrado un edén donde el mundo del fútbol ha vuelto a ver su mejor versión, esa de la que apenas dejaba escasos retazos en el Atlético, debido a las ataduras impuestas por su entrenador.

Hasta el momento su actuación es más que notable, al igual que la de Portugal. En total ha logrado anotar un gol y dar dos asistencias en tres partidos. Unos números reseñables que le han hecho recuperar la alegría como él mismo ha reconocido en la sala de prensa.

Clave en Portugal

La libertad es un factor diferencial para Joao Félix. Un jugador de su clase ha demostrado en tan solo tres partidos en el Mundial que no puede vivir con ataduras, como ocurre en el Atlético de Madrid. A lo largo de esta temporada se ha podido comprobar durante su presencia en el césped.

Con sus participaciones en el conjunto rojiblanco, donde muchas veces se ha visto obligado a actuar de revulsivo con todo perdido, ha sacado a lucir esa calidad que se alojan en sus botas. Algo que ocurre recurrentemente en Portugal, donde Fernando Santos le ha concedido un papel mucho más centrado en la creación ofensiva, donde destaca de verdad.

Y eso ha quedado meridianamente claro en sus aportaciones durante el Mundial. En los duelos disputados, dos en fase de grupos y los octavos de final frente a Suiza, el 'menino' ha conseguido frotar la varita mágica y ser uno de los líderes de su selección junto a Bruno Fernandes. Cuando más se le necesitaba, especialmente tras los vaivenes de Cristiano Ronaldo en el equipo. Junto al centrocampista del Manchester United se ha encargado de guiar a los suyos durante el torneo.

En resumidas cuentas, ha logrado anotar un gol y dar dos asistencias. Eso le convierte en artífice del 25% de los tantos de Portugal, ya sea generando o anotando. Es decir, se ha convertido en una auténtica máquina de generar juego para su equipo. Contra Suiza, vio un desmarque de Gonçalo Ramos que pocos ven, dejando a su compañero completamente a placer para que fusilase a Sommer y abriese la cascada de goles que sacaron a relucir frente a los helvéticos.

Una versión completamente diferente a la que se ha visto en el Atlético de Madrid. De hecho, sus números tampoco se alejan mucho de su producción en Portugal. Con su club ha generado cuatro goles y tres asistencias en 18 partidos, es decir, seis veces más encuentros que los que lleva con la selección.

Del encontronazo a la "alegría"

Las palabras de Joao Félix tras la victoria frente a Suiza fueron muy claras. Sin atacar al Atleti, el delantero dejó entre líneas las diferencias del ambiente que impera en un sitio respecto a otro. "La forma de jugar es completamente diferente aquí que en el Atlético, y la alegría es diferente", explicaba.

Una frase que deja clara su intención de marcharse de un equipo donde todavía no se ha visto todo su potencial, ya sea por un motivo u otro. Y su destino parece ir dirigido a la Premier League, donde el potencial económico ha colocado al Aston Villa como el primero en la carrera por hacerse con sus servicios.

"Joao Félix es la mayor apuesta del club y tiene el nivel máximo mundial. Pero la relación entre el míster y él no es buena, ni su motivación. Lo razonable es pensar que sale, nos encantaría que siguiese, pero no es la idea del jugador", razonó Gil Marín, máximo representante del conjunto rojiblanco, sobre el futbolista. Una declaración de intenciones que deja entreverse que está completamente fuera de la dinámica.

Eso sí, él mientras tanto sigue jugando al despiste con su futuro. Echa balones fuera y asegura que todavía no está resuelto. "Estoy en el Mundial, después hablamos del Atleti", argumentó en un principio. "Estoy en el Mundial ahora, lo tratamos después. Mi representante no me está contando nada y yo tampoco quiero saberlo, estoy enfocado en la selección", terminó el futbolista tras la contundente victoria frente a Suiza en los octavos de final.

De ahí, que la motivación de Joao Félix haya aparecido en una selección que rebosa alegría y que está sorprendiendo a propios y extraños. Con jugadores de su calibre al mando, Portugal está sabiendo explotar todos sus recursos y tiene muchas posibilidades de estar en las semifinales. Antes tendrá que enfrentarse a la ejecutora de España, Marruecos, pero con el '11' y sus compañeros todo posible. Quién sabe si su alegría perdurara hasta el próximo 18 de diciembre.

