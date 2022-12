Walker se pica con Mbappé antes del Inglaterra - Francia: "No le voy a poner una alfombra roja"

El Inglaterra - Francia es uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final del Mundial de Qatar. Un duelo donde dos de las favoritas se miden por un puesto en semifinales, un encuentro que atraerá todas las miradas. Y además, en él resalta un jugador por encima de los demás.

Kylian Mbappé se ha convertido en una de las grandes figuras del torneo y ha sido el líder de los galos. Frente a Inglaterra, Kyle Walker será el encargado de pararle los pies. Una ardua tarea a la que el lateral del Manchester City no tiene reparos en asumir, pese a que sea probablemente la que peor le podía caer en este Mundial.

El defensor se mostró muy convencido de su poderío parar frenar a uno de los jugadores más en forma del Mundial y le mandó un recado al delantero francés antes del partido. "Le respetamos mucho, sabemos que está en muy buena forma, pero no le voy a poner una alfombra roja e invitarle a que marque. Estoy aquí para representar a mi país en un Mundial y llegamos a un partido que será a vida o muerte. Mbappé no se va a imponer en mi camino para ganar el Mundial para mi país", resaltó.

Quiso también desmarcarse de ser el gran protagonista del partido por ser el encargado de defender a Mbappé. El inglés aseguró que puede haber otros problemas que pueden surgir a lo largo del encuentro y que habrá que adaptarse a ello durante el duelo de cuartos de final.

"Esto no es un Inglaterra contra Mbappé, esto es un Inglaterra-Francia. Tampoco es un partido de tenis entre Mbappé y yo. Hay muchos jugadores en Francia además de él que nos pueden crear problemas. Es más fácil decir que lo voy a parar que hacerlo, pero no me subestimo. Tengo mucho cuidado y le doy el respeto que se merece, pero no demasiado respeto", explicó Walker.

Halagos y un sueño

El defensa de Inglaterra también se mostró muy orgulloso de tener la posibilidad de disputar el partido, un duelo de altos vuelos que decidirá quién se cuela en las semifinales del Mundial de Qatar.

"Siempre ha sido un gran partido, una gran batalla. Yo los veía por la tele. Es un orgullo poder jugar este partido. Va a ser un gran duelo y será complicado. Se habla mucho de lo que tenemos que hacer, pero ellos seguro que también tiene que preocuparse por nosotros, no solo al revés", agregó.

También recibió halagos por parte de Mbappé, que señaló que el jugador del City había sido uno de los futbolistas que más le había puesto en aprietos durante su carrera como futbolista. Un mérito de que se mostró muy agradecido, aunque no le hará relajarse lo más mínimo.

"Se lo agradezco. Es agradable escuchar, obviamente, de un buen jugador que ha tenido un partido difícil contra mí. No sé cómo decirlo: Siento que es un jugador de primera. No lo subestimo ni un ápice. Es un juego de equipo y estoy seguro de que usted es consciente de que se necesita un equipo para ganar un partido de fútbol", resaltó antes del Inglaterra - Francia.

