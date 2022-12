Luis Enrique: "La responsabilidad es mía, me importa cero el futuro"

Luis Enrique dio la cara ante el micrófono de TVE después de la eliminación de España en el Mundial de Qatar 2022. El seleccionador asumió la responsabilidad y aseguró que suya fue la decisión de los tres primeros lanzadores de los penaltis ante Marruecos. Ninguno de ellos marcó ante Bono. También le preguntaron sobre su futuro y afirmó que, ahora mismo, le "importa cero".

Más sonriente que el resto de los jugadores que pasaron por esa zona, el entrenador asturiano quiso dar ejemplo, entonar el mea culpa y también felicitar al ganador lo primero: "Somos representantes de un país como España y tenemos que felicitar al ganador. Han hecho su partido y han ganado en los penaltis. Los niños tienen que aprender también a perder, aunque no lo merezcan".

"Es responsabilidad mía", afirmó también un Luis Enrique que no quiere que las miradas críticas se centren en ninguno de sus futbolistas. "Lo hemos intentado de todas las maneras", apuntó también. Pero, sobre todo, quiso pedir perdón a los aficionados por la decepción en la Copa del Mundo.

Analizó también el seleccionador español lo visto en el Education City Stadium: "Marruecos ha atacado alguna vez, pero creo que hemos dominado. Claro que nos hubiera generar mucho más. Ellos han replegado con todos. Hemos generado disparos, pero pocos a portería. El poste de Sarabia... pero los penaltis no los hemos marcado. Eso sí, solo fallan los que se atreven a lanzar".

Máximo responsable

En el momento de la derrota, del fracaso, se suele intentar señalar a los culpables. Y ahí Luis Enrique dirige el dedo hacia sí mismo: "Es responsabilidad mía. Justamente yo decidí los tres primeros lanzadores, los especialistas. Los otros, los jugadores, pero ni hemos llegado. Bono es un portero espectacular en este aspecto".

Continuó aludiendo a los aficionados, los que se han llevado, junto a los futbolistas, la mayor decepción de todas: "Siempre se espera que fallen los otros favoritos. Lo siento enormemente por la afición, que me ha transmitido la ilusión. Lo hemos intentado de todas las maneras y por eso lo siento".

Futuro

Por último, Luis Enrique fue preguntado por su futuro. ¿Continuará o no al frente de la selección española? El asturiano lo dejó en el aire: "No voy a hablar de esto. Ahora mismo tengo ganas de llegar a casa, de ver a mi gente, de ver a mis perros. Ahora el futuro me importa cero. Hay que asimilar la decepción y llevarla de la mejor manera".

