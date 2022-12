España acabó decepcionada y frustrada: "A veces parecía que jugábamos contra doce"

El sueño de España en el Mundial de Qatar 2022 se acabó en la ronda de octavos de final. Marruecos fue mejor en una tanda de penaltis en la que la Selección no marcó ni uno de los lanzamientos. Algunos de los internacionales españoles hablaron tras la derrota en TVE. El mensaje general fue que merecieron la victoria, pero también se señaló al árbitro argentino Fernando Rapallini.

Fue Ferran Torres el que se atrevió a hablar de las decisiones del colegiado durante el partido de octavos de final: "No me gusta entrar en estas cosas (árbitro). Hay veces que parecía que jugábamos contra doce. En ocasiones, no nos ha acompañado". "El fútbol nos debe una", dijo también el '11' de España.

"Estamos dolidos por la derrota, creo que no nos la merecíamos y que hemos sido muy superiores. Pero orgulloso de todo el equipo. Desde el primero al entrenador. Ahora a recargar pilas. El equipo ha sido muy constante, jugando de la misma manera hasta los penaltis. Lo teníamos estudiado, pero no hemos tenido suerte. El fútbol nos debe una", señaló Ferran.

Otra de las preguntas que más se escuchó fue si se está ante un fin de ciclo de la España de Luis Enrique. "Más que un cierre de ciclo, ha sido un partido. Esperemos que Busquets y los veteranos sigan. También estamos con Luis Enrique", apuntó Ferran Torres. Precisamente, se refirió a Sergio Busquets, quien no quiso hablar sobre su futuro en la Selección.

"¿Mi último partido con la Selección? Ahora lo importante es la Selección, no yo. Es un día duro. Habrá que levantarse. Veníamos de una buena dinámica y hay que seguir, con este grupo tan joven y tan bueno", afirmó el mediocentro, quien también analizó lo sucedido en el Education City Stadium.

"Queríamos seguir y hemos hecho méritos para seguir. Ellos prácticamente estaban defendiendo en su campo. Con el paso de los minutos, se han ido desgastando y hemos llegado más. Incluso en el último segundo hemos tenido la de Sarabia. Luego en los penaltis, de la forma más cruel", continuó Busquets.

El centrocampista del Barcelona también puso de relieve cuál era el plan ante Marruecos: "Hemos intentado desgastarlos para encontrar más espacios, pero nos ha faltado suerte en los últimos metros". "Siempre es un cara o cruz y esta vez nos ha tocado cruz", sentenció Busquets.

Un mal día

También hablaron Rodri, Marcos Llorente o Unai Simón. El primero comentó que "ellos tenían muy claro a qué querían jugar. Es verdad que los penaltis que son así. No hemos marcado ni uno. Muy mal día. Nos vamos muy mal". "Esperábamos once tíos atrás, como casi todos los partidos que nos juegan. No sé qué más decir. Ojalá hubiésemos pasado", destacó.

Pareció incluso pedir una 'ayudita' a lo divino: "Ojalá alguien ahí arriba nos hubiese ayudado con los penaltis. A veces el fútbol es muy cruel. El equipo lo ha dado todo y creo que merecíamos pasar, pero es así". Y también apeló a la injusticia: "El fútbol no entiende de justicia. Entiende de que la pelotita entre o no. Pero bueno, gracias a todos por apoyarnos, a todos los españoles. Los hemos sentido cerca. No ha podido ser".

Rodri, desconsolado en el suelo REUTERS

Por su parte, Marcos Llorente firmó un discurso algo diferente al de sus compañeros de selección: "Los penaltis es lo que tienen. No consigues hacer daño al rival, consigues el empate y llegas a los penaltis. En la tanda, Marruecos ha sido superior y se han llevado el partido".

"Era muy complicado. Marruecos estaba ordenado atrás, muy solidarios entre ellos. El césped tampoco ayudaba para hacer combinaciones rápidas. Y bueno, no hemos conseguido hacer gol", continúo explicando. "Es lo que tiene el fútbol. No sabes lo que va a pasar. Cada partido es un mundo. Contra Alemania hicimos un buen partido, pero ellos también. Contra Japón tuvimos 10 minutos malos y nos mataron. Y hoy... no ha podido ser", agregó el del Atlético de Madrid.

Finalmente, Unai Simón puso de relieve que "en los 120 minutos de partido" España fue superior, pero que "de poco vale lo que diga ahora si no acertamos de cara a gol". "En la tanda de penaltis ellos han sido superiores y es lo que les ha hecho llegar a cuartos. Estamos viendo que hay sorpresas en todo el Mundial, no hemos sido capaces de superarlo y no nos esperábamos irnos eliminados contra Marruecos pero es la realidad y nos toca volvernos a casa", afirmó.

Por último, se refirió a ese papel que cogió antes de la tanda de penaltis: "Lo del papel es más que nada un tipo de estudio que hago a los rivales, te puede salir o no. No sabes cuándo te van a cambiar una decisión, si te van a cambiar el lado. En el último momento, hemos tenido esa de Sarabia. Confiaba mucho en el papel, pero no ha podido ser".

