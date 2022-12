Luis Enrique enseña sus cartas: el puesto más abierto, sus cambios preferidos y siete inéditos

Una victoria, un empate y una derrota. Ese ha sido el balance de la Selección en la fase de grupos y, por tanto, en lo que va de Mundial de Qatar. A partir de ahora los partidos ya son a vida o muerte y actuaciones como la de la segunda parte contra Japón te dejan fuera del torneo. Luis Enrique mantiene la calma.

El susto del jueves ya ha pasado y en la concentración de España tienen claro que no se puede repetir algo así. Se confía plenamente en lo que es capaz el grupo, que no deja de ser uno de los que mejores sensaciones han dado en la primera fase del torneo. Luis Enrique confía en un plan que tiene bien definido.

La fase de grupos ha permitido comprobar cuál es. En Qatar se está viendo el dibujo final de lo trabajado por el seleccionador durante los últimos años. Este es su equipo y con él irá hasta el final. Luis Enrique, el entrenador que se siente "mucho mejor gestionando problemas", está listo para la hora de la verdad.

En grupos se ha dejado ver la España de Luis Enrique. Una que conforman 26 jugadores, pero que en realidad tiene muy bien definida los roles. Están los que no se tocan, los que también son fijos en el once, los que son importantes desde el banquillo y los que no juegan.

De los 26 solo han jugado 19 y de estos 19 solo 11 han sido titulares en, al menos, dos partidos de la fase de grupos. Las rotaciones llegaron en el partido de Japón, aunque los que entraron nuevos en el once -a excepción de un Pau Torres hasta entonces inédito- fueron los cambios más habituales de Luis Enrique.

Rodri -en su versión de central- y Dani Olmo son los únicos que, junto a Unai Simón -el portero inamovible para Luis Enrique-, lo han jugado absolutamente todo en el Mundial. Titulares en los tres partidos y nunca han sido sustituidos.

El bloque el centro del campo está también muy claro. Busquets, Gavi y Pedri son en la zona de la medular el plan A, B, C y todas las letras que siguen para el seleccionador. Estos tres, además de Rodri, Olmo y Unai, ya superan los 200 minutos de juegos. En un Mundial, mantenerse fresco es importante.

Jugador Titularidades Minutos Jugador Titularidades Minutos U. Simón 3 270 Balde 1 102 Rodri 3 270 N. Williams 1 101 D. Olmo 3 270 P. Torres 1 90 Busquets 3 244 Koke 0 50 Pedri 3 237 C. Soler 0 33 Gavi 3 224 A. Fati 0 22 Laporte 2 180 Guillamón 0 0 Asensio 2 169 M. Llorente 0 0 J. Alba 2 168 Yéremy Pino 0 0 F. Torres 2 145 Eric García 0 0 Azpilicueta 2 135 Sarabia 0 0 Carvajal 1 135 R. Sánchez 0 0 Morata 1 126 D. Raya 0 0

Visto el reparto de minutos, se pueden sacar varias claves de lo que hay en la cabeza de Luis Enrique. Por ejemplo que la posición del lateral derecho es la que está más abierta en el once, con Azpilicueta y Carvajal habiéndose repartido el tiempo de juego al 50 por ciento.

Koke, Nico Williams y Balde son los cambios preferidos del seleccionador. También lo ha sido hasta ahora Morata, que va a gol por partido. El buen rendimiento del '7' de la Selección abre la duda sobre su posible titularidad contra Marruecos. El sacrificado estaría entre Ferran Torres y Asensio, con dos y un gol respectivamente.

Siete siguen sin debutar

Por último están los siete futbolistas que todavía no han debutado. La lista la integran los dos porteros suplentes (Robert Sánchez y David Raya), Eric García, Pablo Sarabia, Yéremy Pino y, quizás el nombre que más sorprende ver en este grupo, Marcos Llorente. A Luis Enrique siempre le ha costado encajar en su plan al centrocampista del Atleti y así se está viendo en el Mundial.

Ante Japón debutaron Ansu Fati y Pau Torres, pero Luis Enrique ya avisó que no podría poner en el campo a todos sus jugadores: "Merecen todos jugar y me duele, pero alguno se quedará sin jugar. Tomaré las decisiones según los vea", dijo esta semana.

La España de Luis Enrique está entre las selecciones clasificadas a octavos que más jugadores mantiene sin debutar. Solo Croacia (10) y Países Bajos (8) tenían sin jugar a más miembros de sus equipos en el momento de pasar de grupos. Marruecos -próxima rival de España-, Estados Unidos, Polonia, Corea del Sur y Senegal estaban empatadas con la Selección.

En el lado opuesto están Portugal, Francia (2) y Brasil (1). Las tres selecciones que estaban ya clasificadas tras la segunda jornada son las que más han podido rotar. Eso significaría mayor descanso para su equipo, pero también han sido de las más castigadas por las lesiones. La balanza queda equilibrada entre las favoritas al título.

Mundialistas sin debutar en la fase de grupos Croacia (10): Grbic (p), Ivusic (p), Barisic, Budimir, Erlic, Jakic, Stanisic, Sucic, Sutalo y Vida. Países Bajos (8): Bijlow (p), Pasveer (p), L. De Jong, De Vrij, Frimpong, N. Lang, Malacia y X. Simons. Marruecos (7): Tagnaouti (p), Benoun, Chair, Cheddira, Dari, El Khannous y Zaroury. ESPAÑA (7): R. Sánchez (p), D. Raya (p), Eric García, Guillamón, Yéremy Pino y Sarabia. Estados Unidos (7): Horvath (p), Johnson (p), De la Torre, Ferreira, A. Long, C. Roldán y Scally. Polonia (7): Grabara (p), Skorupsi (p), Bednarek, Grosicki, Gummy, Wieteska y Zurkowski. Corea del Sur (7): Hyeon-Woo (p), Bum-Keun (p), C. Hong, Tae-Hwan, Seung-Ho,Min-Kyu y Jong-Gyu . Senegal (7): Ballo-Toure (lesionado), Dieng (p), Gomis (p), Loum, F. Mendy, Name y N'Diaye. Australia (6): Redmayne (p), Vukovic (p), Deng, Devlin, King y Tilio. Argentina (5): Armani (p), Rulli (p), Correa, Dybala y Foyth. Inglaterra (4): Pope (p), Ramsdale (p), Coady y Gallagher. Japón (4): Kawashima (p), Schmidt (p), Machino y Shibasaki. Suiza (2): Omlin (p) y Jashari. Portugal (2): Sá (p) y R. Patricio (p). Francia (1): Areola (p). Brasil (1): Weverton (p).

