La escena de tensión entre Messi y Lewandowski: "De mí no va a salir algo de la intimidad"

Entre Leo Messi y Robert Lewandowski saltaron chispas durante el Argentina - Polonia de este miércoles. La exestrella del Barça y su sucesor con la camiseta culé protagonizaron varios cruces que dieron que hablar. Algo pasó entre ellos y tras el partido callaron añadiendo más misterio al asunto.

Aquel que siguiera el partido en televisión lo pudo percibir con facilidad. En el tramo final del partido, con 2-0 para Argentina, un resultado que clasificaba a las dos selecciones, Lewandowski agarró varias veces a Messi en un lance de juego y le hizo falta. El polaco fue a disculparse con el '10' argentino, pero cuando le ofreció la mano no encontró respuesta.

Messi pasó de Lewandowski. Con rostro serio y mirada firme hacia el horizonte, Leo no aceptó el perdón de su rival. Ni siquiera le miró. Tras el partido, el '9' fue de nuevo a buscarle. Le dijo algo al oído, con el semblante del argentino todavía ceñudo. Sellaron la paz dándose un abrazo, aunque todo quedó bajo un ambiente enrarecido.

Messi y Lewandowski, durante el Mundial de Qatar Reuters

Onda Cero preguntó a Messi en zona mixta por el incidente: "Respeto a todo el mundo, tanto dentro como fuera de la cancha y no hay problema", dijo. Sobre lo que habló con. Lewandowski prefirió no hablar: "No pasa nada. Él no habla español... y me enseñaron que todo lo que pasa dentro de la cancha queda dentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda dentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad".

Lewandowski, más escueto, también habló sobre ese momento y la expectación que había sobre su enfrentamiento en el campo: "Fue un duelo interesante. Lo de Leo fue un mero hecho curioso. Intercambiamos algunas palabras, pero nada especial", comentó a la prensa polaca.

Tuviera que ver o no, Messi reconoció que se marchó del partido "con bronca" por el fallo en el penalti: "Estoy con bronca por haber errado el penal pero creo que el equipo salió fortalecido tras ese error mío. Sabíamos que una vez entrara el primer gol iba a cambiar el partido", analizó el astro argentino que superó a Diego Armando Maradona en partidos disputados con la selección en los mundiales.

Messi piensa en los octavos contra Australia: "Va a ser muy difícil. Cualquiera gana a cualquiera. Todo está muy igualado. Tenemos que preparar el encuentro de la mejor manera como hacemos siempre", destacó. "Debemos estar tranquilos e ir partido a partido. Ahora empieza otro mundial y ojalá podamos mantener lo que hicimos", confió el capitán de Argentina.

Roces entre ambos

La realidad es que en el último año, Messi y Lewandowski protagonizaron una polémica. Tuvo que ver con el Balón de Oro, el que ganó el argentino en 2021 y no recibió el polaco en 2020 por la suspensión de su entrega a causa de la pandemia. Leo dijo que el del año anterior al suyo era para el entonces delantero del Bayern, pero sus palabras no convencieron a este: "Quisiera que sea una declaración sincera de un gran jugador y no palabras vacías", dijo Lewandowski.

La polémica aumentó tras la entrega del premio The Best 2021. Lo ganó Lewandowski, al que le preguntaron sobre no haber estado entre los votados por Messi: "¿Por qué no me votó Messi? Preguntadle a él", señaló. Parece que entre los dos cracks sigue habiendo cosas que arreglar.

Sigue los temas que te interesan