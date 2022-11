El caos de Cristiano Ronaldo en el Mundial por su futuro y una Portugal que no se imagina sin él

El debut de Portugal en el Mundial de Qatar (este jueves a las 17:00 horas, ante Ghana) ha quedado en un segundo plano por la situación de su gran estrella, Cristiano Ronaldo. El '7' jugará el torneo sin formar parte de ningún club, ya que esta misma semana se anunció su desvinculación del Manchester United. Su futuro es una incógnita, igual que el papel que puede hacer su selección el próximo mes.

Todo gira en la 'órbita Cristiano'. Las cámaras apuntan a él, las preguntas al seleccionador Fernando Santos y sus compañeros son sobre él y las polémicas son todas de él. A sus 37 años, Ronaldo sigue acaparando la atención. Podrá haber bajado su rendimiento, pero es innegable que el foco mediático no lo pierde. Es una estrella en las buenas y en las malas.

Pero es el panorama incierto de su futuro el que hace que este Mundial sea todavía más importante para él. Será el quinto de su carrera, el último de todos. Portugal tiene buena plantilla, pero no suele aparecer entre los favoritos. La clave es si sabrá detectar si es mejor o peor con Cristiano. La pregunta que ningún portugués imaginó que se haría es ahora de obligatoria realización.

Cristiano Ronaldo es el futbolista más importante para una selección en toda la historia del fútbol. Nadie ha tenido su participación con su país y ha sido tan clave a lo largo de los años. Es el tercer jugador con más internacionalidades reconocidas por la FIFA (191) y el que más goles ha marcado con su combinado nacional (117).

La mezcla de eso datos hace casi imposible pensar en una Portugal sin él. Líder en goles con una ventaja de 25 tantos sobre el siguiente jugador en activo (Leo Messi), tiene el reto de intentar alcanzar el número máximo de internacionalidades. Era el récord que perseguía Sergio Ramos, que se estancó en 180, y que ahora Cristiano tiene a 28 de diferencia: los 219 partidos del malayo Soh Chin Aun, retirado en 1988.

Quinto Mundial de Cristiano

En la famosa entrevista que Cristiano dio antes del Mundial en la televisión inglesa, reconoció no querer retirarse hasta los 40 años. Eso le da un margen de algo más de dos años para seguir agrandando los números de su ya de por sí dilatada trayectoria -debutó hace ya más de 19 años con su selección-. Solo cambiaría de opinión si ganara este Mundial, o eso dijo mientras dejaba escapar una sonrisilla.

Ganar el Mundial es lo que le falta a Cristiano. En su primero, el de Alemania 2006, llegó a semifinales, pero en los otros tres que siguieron (2010, 2014 y 2018) no ha pasado de octavos. En el de Rusia fue en el que mejor estuvo individualmente, marcando cuatro goles (un hat-trick a España y otro gol a Marruecos en fase de grupos).

La campaña de Louis Vuitton para el Mundial de Qatar con Messi y Cristiano Ronaldo

Messi lleva los mismos goles en los Mundiales, contando con el que le hizo el otro día de penalti a Arabia Saudí. El argentino también suma cinco participaciones y esta será la última. En Qatar se despiden Leo y Cristiano, un hecho muy simbólico para los aficionados que Louis Vuitton quiso plasmar en su más reciente campaña publicitaria.

Cristiano habló el pasado lunes en Doha, un día antes de anunciarse su salida del United, y dijo esto sobre el sueño de levantar el título: "Sería mágico ganar el Mundial, pero no me falta nada en mi vida. Ya he ganado mucho más de lo que esperaba. Ganar sería un sueño, pero sólo puede ganar una selección. Todos tenemos esa ambición, pero vayamos con calma. Soy ambicioso. Quiero ganar el Mundial. Pero aún si me dicen que no voy a ganar más títulos hasta el final de mi carrera sería feliz. Tengo que estar orgulloso de mí mismo, de todo lo que he hecho".

Portugal se aísla

En Portugal todos quieren que todo este viento ruidoso que sopla alrededor de Cristiano no afecte ni a él ni al grupo. El '7' está más que acostumbrado ("Tengo una coraza a prueba de balas y llevo un traje de hierro", dijo en esa última comparecencia). Quizás no tanto algunos de sus compañeros.

La selección lusa está conformada por varias estrellas mundiales, no es solo Cristiano como ha podido parecer en anteriores Mundiales. Están Bernardo Silva, Cancelo y Ruben Días -estrellas del City-, Nuno Mendes y Vitinha -del PSG-, Rafael Leao -MVP de la Serie A-, Joao Felix -fichaje más caro del Atleti- y, por supuesto, Bruno Fernandes.

Cristiano Ronaldo bromea con Pepe durante un entrenamiento de Portugal Reuters

Bruno lleva tiempo a la sombra de Cristiano y hasta ahora no había habido ningún problema entre ellos. Han sido compañeros de selección y también en el Manchester United, donde Ronaldo fue marginado por Ten Hag. Pero Fernandes es un fijo en los red devils y de ahí pueden surgir rencillas. Tanto uno como otro, eso sí, han querido desmentir el supuesto encontronazo que quedó grabado a la llegada del centrocampista a la concentración lusa la pasada semana.

En el vestuario hay silencio sobre eso y sobre lo que ha pasado con Cristiano y el United: "No hemos hablado de esto en el grupo, ni siquiera él ha hablado de ello. Lo importante es que los futbolistas están convencidos de lo que tienen que hacer, de cuáles son sus objetivos", dijo Fernando Santos este miércoles.

Cristiano ha manejado bien los tiempos. Lanzó la entrevista 'bomba' cuando sabía que no iba a volver a jugar con el United y volvió a hablar en rueda de prensa, tras años sin hacerlo con Portugal, un día antes de anunciarse su adiós.

Así evitó dar respuestas sobre este asunto y enfrentarse a preguntas sobre dónde irá tras el Mundial. Se ha hablado ya del Al-Nassr de Arabia Saudí, un destino que le alejaría de la élite del fútbol dos décadas después. Esa elección iría un poco en contra de la competitividad voraz mostrada siempre por Cristiano. En Qatar, si brilla, todavía podrá convencer a algún club europeo de nivel de que ficharle -y sin traspaso de por medio- sigue siendo una buena idea.

Cristiano Ronaldo se puede convertir en el único futbolista de la Historia en marcar en cinco Mundiales diferentes

Ante Ghana se resolverá la duda sobre el estado en el que se encuentra Cristiano. Esta temporada solo ha marcado tres goles en los 16 partidos que jugó bajo las órdenes de Ten Hag. Con Portugal, además, solo ha anotado dos tantos en sus últimos nueve encuentros.

En su país nadie duda de él y se repiten los mensajes de que Cristiano "se vengará en el campo", como dijo Paulo Futre en un acto en Lisboa. Confianza ciega, se podría decir, y lógica porque ningún portugués está acostumbrado a ver a su selección sin el '7'. En los últimos diez años, solo se ha perdido 14 partidos oficiales con Portugal. Ronaldo juega su última carta. Un gol, por cierto, le convertirá en el único jugador en marcar en cinco Mundiales diferentes. Esos son los retos que le gustan.

Portugal sin Cristiano (desde 2012) 26/03/2013 vs. Azerbaiyán (Clasif. Mundial 2014): Victoria por 0-2 15/10/2013 vs. Luxemburgo (Clasif. Mundial 2014): Victoria por 3-0 07/09/2014 vs. Albania (Clasif. Eurocopa 2016): Derrota por 0-1 11/10/2015 vs. Serbia (Clasif. Eurocopa 2016): Victoria por 1-2 06/09/2016 vs. Suiza (Clasif. Mundial 2018): Derrota por 2-0 02/07/2017 vs. México (Copa Confederaciones): Victoria por 2-1 10/09/2018 vs. Italia (Nations League): Victoria por 1-0 11/10/2018 vs. Polonia (Nations League): Victoria por 2-3 17/11/2018 vs. Italia (Nations League): Empate por 0-0 20/11/2018 vs. Polonia (Nations League): Empate por 1-1 05/09/2020 vs. Croacia (Nations League): Victoria por 4-1 14/10/2020 vs. Suecia (Nations League): Victoria por 3-0 07/09/2021 vs. Azerbaiyán (Clasif. Mundial 2022): Victoria por 0-3 12/06/2022 vs. Suiza (Nations League): Derrota por 1-0

