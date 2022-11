Cristiano Ronaldo: "Dejad de hablar de mí, estoy hecho a prueba de balas"

En la concentración de Portugal en Qatar solo se habla de una persona: Cristiano Ronaldo. El delantero decidió salir a rueda de prensa después de que dos de sus compañeros que comparecieron en jornadas previas fueran bombardeados a preguntas sobre él. El '7' se puso ante los micrófonos y dejó un mensaje: "Dejad de hablar de mí".

Cristiano se centra en el Mundial tras pasar días en el centro de la polémica por los titulares que dejó durante una entrevista realizada en Inglaterra. Con su selección el grupo H, será de las últimas estrellas en debutar en el torneo: frente a Ghana el jueves 24 de noviembre, a las 17:00 horas.

Afronta el Mundial "recuperado": "Ya estoy bien, me siento preparado para comenzar el Mundial de la mejor manera y alcanzar los objetivos. Mis recuerdos son buenos y otros no tan buenos, pero como todo en la vida. Los Mundiales son algo diferente. El mundo para. Todos quieren verte jugar y hablar de la competición", dijo al inicio de su rueda de prensa.

Cristiano aseguró que no persigue ser el mejor de la historia y deja eso a opinión de los demás: "No persigo récords, los récords llegan. Batir a Eusebio -como máximo goleador de Portugal en los Mundiales- sería especial por ser Eusebio. Pero solo pienso en ganar el torneo. No veo las cosas por ahí, a algunos les gusto más y a otros menos. A unos les gustan más las rubias y a otros los morenos. La gente dice que estoy en el final de mi carrera... Con lo hecho estoy orgulloso. Obviamente, ganar un Mundial no estaría mal".

No fue la única respuesta con la que se reivindicó Cristiano, que en el último año ha desaparecido del debate sobre los mejores del mundo: "Si con 37 años y 8 meses todavía tengo que demostrar cosas, estaría preocupado... Las opiniones de la gente las respeto. Quiero hacer un gran Mundial por mi familia, por mis fans. Quiero ganar, pero si no lo consigo estaré feliz por lo hecho", señaló.

Este fue el análisis que dejó de su selección: "Tenemos un potencial enorme, pero hay que pensar en Ghana e ir con calma. A partir de ahí ir creciendo. Si somos la mejor selección, llegaremos hasta al final. El equipo campeón será el mejor. Tenemos gente joven, es un buen mix. Brasil, Argentina, Francia son las que más posibilidades tienen... España, Alemania... Son los que más suenan, también para los hinchas. Pero ya vimos en 2016 que somos capaces de dar la sorpresa e imponernos".

Además, habló sobre la campaña publicitaria de Louis Vuitton que ha compartido con Leo Messi y que está siendo tan comentada: "Fue una campaña que quise hacer, una campaña que buscaba desde hacía tiempo. Fue un orgullo. Es mi quinto Mundial. Soy optimista".

Casillas y Bruno

Agradeció el apoyo a Casillas, quien dijo este fin de semana que Cristiano "aún tiene cuerda para jugar al más alto nivel". La respuesta de Ronaldo fue la siguiente: "Con Iker tengo una gran relación. Jugamos juntos y ganamos títulos. Ya sabemos cómo se trabaja en prensa, lo que se dice es muchas veces para tener relevancia. Estoy de acuerdo con él y espero demostrarlo una vez más. Mi motivación es día tras día y salir a la calle y ver la alegría de los niños cuando me ven".

Por último, quito hierro a la polémica que se generó en torno a él y Bruno Fernandes, compañero de selección y en el Manchester United: "Estas fases previas a torneos siempre tienen polémicas, pero mi relación con él es excelente. Siempre todo lo que hay en torno a Cristiano genera debates. Pero insisto: mi relación con todo el equipo es excelente, con Bruno, con Cancelo, con Joao Félix... Y aprovecho, no le pregunten a los jugadores por Cristiano. Pregunten por ellos y Portugal. Soy a prueba de balas y estoy revestido de hierro".

