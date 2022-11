Luis Enrique: "No hubiera hecho lo de Gayà con otro que no sea lateral"

Luis Enrique, seleccionador español, explicó la razón por la que decidió prescindir de José Luis Gayà, con quien dijo tuvo que hacer más caso a la cabeza que al corazón para tomar una decisión, aseguró que su esguince de tobillo "era una lesión de quince días" y que no podía correr el riesgo de que Jordi Alba sufriese un problema para presentarse en los dos primeros partidos sin lateral izquierdo.

"Lo de Gayà responde a lo que pasa en todos los países, tengo que tomar decisiones y con el corazón elegiría que estuviera pero con la cabeza, tanto doctores como personas externas que consulté, me dijeron que era una lesión de quince días y no podía jugar los dos partidos de los tres al cien por cien, ni iba a estar de ninguna manera al máximo", defendió.

"Tengo que tomar una decisión pensando en el equipo. Si hago lo que merece Gayà y lo que quieren los de Valencia, lo mantendría en la convocatoria, pero si Jordi Alba tiene un golpe y estoy dos partidos sin lateral izquierdo, ¿qué se diría del seleccionador?", preguntó.

Por eso, Luis Enrique aseguró que a la hora de tomar la decisión más difícil, pensó por encima de todo "en lo mejor para el equipo" y de esta manera disponer desde el inicio del Mundial con "dos laterales izquierdos en las mejores condiciones".

El asturiano admitió que la mala fortuna se ha cebado con Gayà por la demarcación que ocupa y explicó que la decisión habría sido diferente en caso de jugar en otra posición, como demostró en la pasada Eurocopa cuando aguantó a Sergio Busquets, tras su positivo en coronavirus, que le impidió disputar los dos primeros partidos en Sevilla.

Gayá, en un entrenamiento con la Selección. RFEF

"No hubiera hecho lo mismo con otro que no sea lateral porque es la única posición en la que no puedo esperar a nadie, porque nadie se puede adaptar a lo que hace un lateral izquierdo que defienda, que haga de extremo, que ataque la profundidad, que tenga perfil defensivo y ofensivo", explicó.

"Ha tenido mala suerte Gayà. Si llega a ser pivote central estaría convocado aquí y le esperaría hasta el último partido. Lo siento en el alma porque José es un fenómeno, me cae de maravilla y le tengo muchísimo aprecio, pero tengo que anteponer a mis sentimientos lo que piensa la cabeza de un seleccionador. Ha tenido muy mala suerte solamente viendo como se lesiona, torciéndose el tobillo solo tras un centro. Lo siento mucho, mandan las leyes de universo. Ahora lo ve todo negativo, pero en el futuro podrá sacar algo positivo", sentenció.

El líder

"El líder de cualquier selección ha de ser el entrenador porque eres el que tomas las decisiones. Aunque sea tu primera experiencia, eres el líder", defendió en su comparecencia a poco más de 24 horas antes del estreno de España en el Mundial de Qatar.

"Claro que soy el líder. Tengo que decidir quien viene, quien juega, a la hora a la que entrenamos. Es lógico. El entrenador es un líder que tiene que dar poder a sus jugadores y darles soluciones para cuando juegan en el terreno de juego. Me encuentro perfecto, encantado de debutar como entrenador en un Mundial. Tuve la suerte de disfrutarlo como jugador. Estoy muy tranquilo y con ganas de disfrutar de una alegría", añadió.

Mostró ambición Luis Enrique al no poner techo a la selección española y marcar la disputa de todos los partidos del campeonato. "No sabemos el techo pero nuestro objetivo es llegar hasta la final como todas las selecciones. Queremos estar el máximo tiempo posible. Hay que tener fe en lo que uno hace. Realmente las 32 selecciones pueden ganar", opinó.

El once

Reconoció Luis Enrique, que da mucho valor a los que ve en cada entrenamiento en sus jugadores, que aunque tenía una idea previa, no decidirá el equipo titular que iniciar el Mundial hasta la mañana del día de partido.

🗣️ @LUISENRIQUE21, seleccionador nacional: "El nivel de los entrenamientos está siendo espectacular. Los jugadores saben que se ganan el puesto en cada sesión”.



➡️ "Mañana decidiré el once junto a mi staff".

"Entrenamos cada día para prepararnos para el partido y veo una ilusión especial. Beneficia haber estado concentrados tan poco. Es el día nueve, vamos a competir con apenas diez días de convivencia y es positivo. No ha dado tiempo a acumular demasiada energía, tenemos la justa", valoró.

"Elegiré a los jugadores ni por el físico ni por lo táctico. Les he visto a un nivel de competitividad tan grande, los entrenamientos están siendo espectaculares, que saben que entrenando se ganan el puesto. En el partido lo vamos a tener más fácil que entrenando. Escogeré por el 'feeling' que tengo. Mañana por la mañana decidiré con mi 'staff' en función de lo que esperamos del partido los jugadores del once", añadió.

Perdón a Costa Rica

Sobre su rival, Costa Rica, volvió a disculparse por el error cometido en uno de sus directos como 'streamer', cuando aseguró que era sudamericana, y mostró máximo respeto a los ticos.

"Tengo un profundo respeto por Costa Rica. Cuando cometo un error ubicándola en otra confederación fue un despiste, estoy 'atontao', pero he estado en el país, lo conozco, me encanta su pura vida. Los que se quedan en ese pequeño error debe ser que nunca se equivocan. Yo sí y pido perdón", dijo.

"Es un partido muy difícil, Costa Rica va a competir muy bien, tiene enraizado el fútbol. Conocemos sus individualidades, la experiencia que tienen jugadores como Keylor Navas, Duarte o Campbell que saben competir en Mundiales. Nos van a meter en complicaciones", auguró.

