El shock de una periodista en Qatar: sufre un robo y la policía le deja decidir cómo castigar al ladrón

Los argentinos no dejan de vivir escenas surrealistas en Qatar. La última es de una periodista, Dominique Metzger, que ha contado lo que ocurrió con las autoridades del país árabe cuando denunció un robo. La reportera relató en redes sociales lo sucedido en el hurto y luego en televisión relató el episodio con la policía.

Dominique Metzger es una periodista de la cadena Todo Noticias (TN) acreditada en Doha. Se encontraba haciendo una retransmisión en vivo cuando alguien le robó la cartera. Al percatarse, acudió a comisaría y recibió la garantía de las autoridades de que recuperaría su pertenencia.

"Bueno, la experiencia de Qatar: me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo una transmisión en vivo. Estoy en la comisaría y me mandaron para acá a denunciar porque me garantizan que todo está vigilado y que van a encontrar la billetera que tenía mis documentos, dinero, tarjetas, que obviamente es lo que más me preocupa", relató.

[Un aficionado de Ecuador hizo el gesto del dinero en el partido inaugural y enfureció a los qataríes]

La reportera explicó que "fue un hurto, nada violento": "No me di cuenta cuando me estaban robando. En un momento estábamos bailando con unas personas y quizás fue ahí. Lo que pasa es que la gente local nos ve por aquí, nos nota distintos y se quieren sacar con nosotros. Quise sacar la billetera para comprarme un agua y ahí me di cuenta de que faltaba", aclaró.

La policía le aseguró tras su declaración que sería capaz de encontrar a su ladrón gracias a las cámaras de alta definición que en las calles de Doha hay "por todos lados". Lo más impresionante no fue eso sino la pregunta que los oficiales le hicieron después: "¿Qué quieres que haga la Justicia con esto?".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TN - Todo Noticias (@todonoticias)

Dominique Metzger cuenta que los policías le dieron a ella la potestad de decidir qué harían con el ladrón cuando lo atrapasen: "En un momento me preguntaron: "¿Qué quieres que haga la Justicia con esto? Porque nosotros lo vamos a encontrar, hay cámaras de alta definición por todos lados". Y yo pensé que había entendido mal por la traducción, pero no", dijo.

"Insistían por preguntarme qué pena quería para el ladrón, si quería que lo condenaran a 5 años de cárcel, si quería que lo deportaran... Insistían por preguntarme qué pena quería, que yo la podía decidir. Pero no, yo decía que quería que aparecieran mis cosas. Yo no quería ponerme en el lugar de la Justicia. Se me puso la piel de gallina, porque me pareció muy fuerte", concluyó. Las cosas en Qatar funcionan a su manera y son muchos los visitantes que se están viendo sorprendidos por esto.

Sigue los temas que te interesan