La BBC critica a Qatar con Lineker como altavoz y no emite la ceremonia de inauguración del Mundial

El Mundial de Fútbol de Qatar ya ha arrancado. Este domingo ha tenido lugar tanto la ceremonia de apertura como el partido inaugural. Ecuador se ha llevado el triunfo ante la selección anfitriona, pero el flojo partido no contribuyó a que el protagonismo se quitara de las críticas y las protestas que ha provocado que un país sin principios sea organizador de una de las mayores competiciones deportivas que existen.

Un torneo de esta envergadura requiere de un despliegue de medios espectacular para su cobertura. Sin embargo, algunos como la BBC han alzado la voz y han optado por darle la espalda al Mundial de la vergüenza y del nulo respeto a los derechos humanos, a las mujeres y a la comunidad LGTBI.

Este medio británico, en lugar de hacer una cobertura al uso de la ceremonia de inauguración, ha optado por mostrar la verdadera imagen del país: un estado que ha permitido la muerte de miles de trabajadores inmigrantes que han trabajado en condiciones de esclavitud y que persigue sistemáticamente a las personas homosexuales. Además, también ha querido mostrar los casos de corrupción en los que está envuelta la FIFA, el organismo deportivo que ha permitido este atropello a la dignidad y que ahora ha perdido hasta el control de su propia competición.

Qatar ha invertido decenas de millones de euros en una espectacular, pero breve, gala de apertura del Mundial que ha contado con la participación del actor estadounidense Morgan Freeman como su maestro de ceremonias. También ha tenido como plato fuerte la actuación del conocido artista Jean Jung-kook del grupo BTS entre otros muchos espectáculos.

Vista de la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar 2022 Reuters

El mensaje de la BBC

La intención de la familia Al-Thani, era clara, conseguir que en cuanto las luces y el sonido fueran protagonistas en Qatar como antesala del primer partido, se dejara de hablar de su falta de democracia y de sus tropelías políticas y sociales. Sin embargo, algunos medios como la BBC han decidido contraprogramar ese anhelo mostrando la verdadera realidad.

"Es la Copa del Mundo más controvertida de la historia y ni siquiera se ha lanzado un balón". Esto decía Gary Lineker, exfutbolista y ahora comentarista y analista deportivo, para abrir su programa Match of the Day de la cadena BBC One. Lineker fue uno de los mejores delanteros del mundo en las décadas de los 80 y los 90. Pero además de por sus goles también destacó por su limpieza, ya que nunca vio una tarjeta amarilla a lo largo de su carrera deportiva.

Ahora, esa pulcritud la muestra en los medios de comunicación tal y como ha hecho con esta sonora condena de Qatar y su Mundial. Gary, que pasó por equipos como el Leicester, el Everton, el Barça, el Tottenham y que se retiró en el Nagoya Grampus de Japón, saltó del césped a los medios de comunicación encontrando su refugio en la BBC con un programa llamado Gary Lineker's Golden Boots. En él ofrecía reportajes sobre grandes jugadores y técnicos de tiempos pretéritos.

Después de casi tres décadas en las que se ha convertido en una auténtica estrella de un medio de referencia mundial como es la BBC, incluso ha recibido premios por su dedicación al universo de la comunicación. Recientemente ha sido galardonado con el Premio Manuel Vázquez Montalbán.

Ahora que ya no mete goles en el campo, sí perfora la portería de la resistencia de la FIFA, la cual está más debilitada que nunca ante la celebración de un Mundial manchado de sangre y opresión: "Desde que la FIFA eligió a Qatar en 2010, el país más pequeño que ha albergado la mayor competición de fútbol, se ha enfrentado a grandes interrogantes. Desde acusaciones de corrupción en el proceso de licitación hasta el trato a los trabajadores inmigrantes que construyeron los estadios en los que muchos perdieron la vida".

"La homosexualidad es ilegal aquí. Los derechos de las mujeres y la libertad de expresión están en el punto de mira. También la decisión de hace seis años de cambiar el Mundial de verano a invierno. Con este telón de fondo hay un torneo que se jugará, que se verá y disfrutará en todo el mundo. Limítense al fútbol, dice la FIFA. Bueno, lo haremos, al menos durante un par de minutos".

Gary Lineker Reuters

Una programación de altura

Tras este impactante discurso, la BBC dio paso a un recital de contundentes informaciones que lo que pretendían era demostrar las acciones corruptas del estamento que preside Gianni Infantino y a través de las cuales se había pactado la celebración del Mundial en Qatar. Este tipo de ceremonias de apertura suelen ser tradicionalmente una gran oportunidad para que los países anfitriones proyecten su poder de atracción en todo el mundo. Sin embargo, la BBC quiso quitarle ese poder a un estado como Qatar, al menos en sus propios medios.

Mientras los espectadores del mundo veían la actuación de Jung-Kook con una canción que decía en su letra "mira quiénes somos, somos los soñadores, lo haremos realidad porque lo creemos", la cadena británica ofreció una entrevista introducida por la presentadora Ros Atkins con Amnistía Internacional en la que se lanzaba la siguiente afirmación: "Nunca habíamos visto una Copa del Mundo con una huella de carbono como ésta".

En su cobertura para ofrecer el Mundial, la propia cadena BBC ha contado con analistas especiales que también han querido secundar su posicionamiento. El exinternacional inglés Alex Scott cargó contra el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, por sugerir que podía sentirse solidario con los trabajadores inmigrantes y el gasto que supone asistir a la Copa del Mundo: "Nunca sabrá lo que es ser un trabajador inmigrante. Seguir diciendo que el fútbol es para todos... no lo es. No se puede decir que el fútbol es para todo el mundo".

Una leyenda como Alan Shearer fue un paso más allá: "Si se siente tan bien por los trabajadores inmigrantes y sus familias, Amnistía ha pedido a la FIFA algo más de 400 millones de dólares en un fondo de compensación. No han accedido a ello. ¿Por qué?". La intención de la cadena no era otra que transmitir a la ciudadanía del Reino Unido que la Copa del Mundo estaba envuelta en acusaciones de soborno y que Qatar era un país anfitrión profundamente malicioso.

Precisamente Shearer se encontró con una importante confrontación cuando Lineker le puso en el apuro de comparar la situación de la consecución del Mundial por parte de Qatar con la compra de su Newcastle por Arabia Saudí. Y el excapitán británico intentó defenderse: "Nosotros, como aficionados, no podemos elegir dónde se celebra la Copa del Mundo, al igual que no podemos elegir quién invierte en nuestros clubes de fútbol".

Tras media hora de feroces críticas dieron paso al fútbol. Sin embargo, hasta ese momento, los espectadores de la BBC habían sido testigos de cómo una cadena de televisión con los derechos para retransmitir el mayor acontecimiento deportivo del mundo optaba por pisar completamente el producto que estaba a punto de ofrecer. Algo sin precedentes y, a la vez, valiente y necesario.

