El abecedario según Neymar: sus piscinazos, de la A a la Z

En el Mundial que acaba el próximo domingo con la final Francia - Croacia se pueden sacar muchas conclusiones: el dominio de las selecciones europeas, las muchas sorpresas que existieron, el descalabro de las grandes estrellas mundiales, la solidez de los franceses y el aguante de los croatas... Y, para añadir otra cosa más, los piscinazos de Neymar.

Al jugador brasileño, eliminado en cuartos ante Bélgica, se recordará en este Mundial más por su teatro que por su fútbol, que sin estar a un mal nivel tampoco alcanzó la gloria y se quedó lejos de la excelencia. Neymar, siempre tan polémico por su forma de jugar, exageró varias acciones, se revolcó varias veces por los estadios rusos, hizo mucho teatro y simuló faltas que acabaron siendo un simbolismo de este Mundial.

Durante el torneo, en las redes sociales han aparecido muchos 'memes' sobre estos piscinazos de Neymar, así como vídeos en los que se utilizaba al actual futbolista del PSG como reclamo para las tradicionales bromas que se hacen en Internet. Sin embargo, no todo estaba inventado.

Luciano Jacob, un diseñador gráfico que define su trabajo como el 'Ney Type', ha creado un abecedario con las caídas de Neymar. Cada postura del jugador brasileño se asimila a una letra del alfabeto. De la A a la Z.

Sobre estos piscinazos, Marco van Basten, estrella de la selección holandesa en los año 90 y actual director general para el desarrollo técnico de la FIFA, aseguró que Neymar debe entender que "no es bueno" simular y que ese tipo de situaciones "no le ayudan". "Simular no es bueno en general. Uno tiene que hacer todo lo posible para actuar con espíritu deportivo", dijo Van Basten de Neymar.