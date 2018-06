David de Gea: “Creo que Pedro Sánchez debería disculparse públicamente”

David de Gea ha hablado por primera vez del ‘caso Torbe’ y su ‘desplante’ a Pedro Sánchez en su despedida a la selección: “Acepté sus disculpas con educación. Lo que ocurre es que lo que dijo en su día fue en público y por eso creo que las disculpas también deberían ser en público. Eso sí, la mayoría de personajes públicos que me faltó al respeto ni siquiera se ha disculpado en privado. Es fácil hablar de los demás”, ha reconocido en una entrevista a el diario El Mundo a cinco días para que España dispute su primer partido en el Mundial de Rusia contra Portugal (viernes, 20:00 horas).

El portero español, con estas declaraciones, se remonta a la Eurocopa de 2016. Entonces, varios jugadores de la selección se vieron implicados en un caso de abuso de menores en el que también figuraba el productor pornográfico ‘Torbe’. Aquello no fue a más. De hecho, De Gea jamás fue imputado por ningún delito, ni mucho menos condenado. No hubo ninguna prueba contra su persona. Sin embargo, Pedro Sánchez, en una entrevista concedida a Eldiario, fue duro con el guardameta: “No me siento cómodo viéndolo como portero de la selección”, sentenció.

Aquellas palabras se le quedaron grabadas en la memoria a David De Gea, que no quiso aplaudir al nuevo presidente del Gobierno en su despedida a la selección en la Ciudad Deportiva de Las Rozas antes del Mundial. También estuvo distante en el saludo posterior. Sin embargo, posteriormente, Pedro Sánchez se disculpó en privado con el portero por aquellas declaraciones desafortunadas de las que hacen ya dos años.

Resuelto el problema, la selección debutará en el Mundial de Rusia el próximo viernes (20:00 horas) contra Portugal después de dejar malas sensaciones en los amistosos previos disputados contra Suiza (1-1) y Túnez (1-0). Después, jugará contra Irán el día 20 y hará lo propio el día 25. Todos los partidos los disputará a la misma hora (20:00 horas) en la fase de grupos. El equipo de Julen Lopetegui es favorito para pasar primero a octavos, donde se enfrentará, presumiblemente, a Uruguay o Rusia.