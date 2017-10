Iván Balliu, el independentista catalán que jugará en el España – Albania

Piqué puede ser independentista (o no), estar orgulloso de jugar con España (o no), ser el protagonista pese a todo (o no), hablar de libertad de expresión cuando se pita el himno de España y de otra cosa cuando los silbidos son para él (o no). Todo eso está en cuestión. Qué se le va a hacer. Él es así y nadie lo va a cambiar a estas alturas. Y, en Alicante, este viernes (20:45 horas), el que acuda al estadio tendrá dudas. No obstante, mientras se adivinan los pensamientos de Gerard, hay un jugador que no se cuestiona nada. Juega con el equipo rival, con Albania, nació en Caldas de Mavella (Girona) y su nombre es Iván Baillu. Y sí, es independentista, no lo niega.

Su historia es tan curiosa como la casualidad de coincidir en el grupo de España. Iván Balliu Campeny (1992), fue capitán del juvenil del Barcelona y logró el triplete en la temporada 2010/11. Esa misma temporada, Luis Enrique, incluso, lo convocó con el Barcelona B en varias ocasiones. El lateral derecho de aquel equipo, definitivamente, era una de las perlas de la Masía. Sin embargo, como muchos otros, se quedó a medio camino entre ser una estrella o, simplemente, ser uno del montón.

Iván no consiguió progresar en el Barcelona y se buscó la vida en Francia. Fichó por el Metz de la Ligue 1 y siguió progresando allí. Y, obviamente, a estas alturas, ya no pensaba en jugar con ninguna selección. Hasta que le llegó una llamada desde Albania. El pequeño país, necesitado de internacionales, busca por el mundo jugadores con apellido albanés para ofrecerles incorporarse a su selección. Y ese fue su caso.

Contactaron con Iván y le dijeron que su apellido era albanés. Se reunieron con él en Francia y le ofrecieron incorporarse a la selección. Y, aunque en un principio, dudó –no tenía claro que su 'ADN' procediera de Albania–, descubrió que un familiar suyo había pasado por allí. Total, que finalmente dijo que sí. Se puso las botas y se embarcó en una aventura que le puede llevar a jugar contra España este viernes en Alicante.

Su primera convocatoria le llegó en septiembre para los partidos de Macedonia y Liechtenstein, pero no debutó. Sin embargo, lo podría hacer ahora, después de cuestionar en Twitter y criticar lo hecho por los policías y los guardias civiles en Cataluña. Él es independentista, quiere que Cataluña sea una nación y votó el pasado 1 de octubre.

Su implicación política, además, no es casual. Su padre, Salvador Balliu, es alcalde del PdCat en el municipio gerundense de Caldes de Mavella, donde él nació. Allí se crió y aprendió a jugar al fútbol. Ahora, tiempo después, es internacional por Albania y espera serlo próximamente con Cataluña. Cosas de la vida.