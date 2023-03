Spalletti carga contra el 'jueguito' de Guardiola: "No me siento orgulloso, es para ponernos presión"

La Champions ha consumido ya su primera ronda de eliminatorias y ya se conocen a los ochos equipos clasificados. Todos esperan ya al sorteo de este viernes para conocer cuál será su próximo rival en los cuartos de final. Y podría producirse una de las eliminatorias con más morbo de la Liga de Campeones.

Sería el cruce entre el líder de la Serie A y el segundo de la Premier League y gran favorito a alzar el título continental junto al Real Madrid. Es decir, Nápoles y Manchester City. Dos clubes que a priori no tienen ninguna vinculación y tampoco una gran rivalidad. Pero cuyos entrenadores se han encargado de calentar el sorteo de cuartos.

Empezó Pep Guardiola, quien quiso lanzar un cumplido hacia el cuadro de Luciano Spalletti. El técnico catalán fue preguntado sobre cuál estaba siendo el mejor equipo de Europa y este no dudó en señalar a los del Diego Armando Maradona Stadium: "El Nápoles es quizás el mejor equipo de Europa este año, en términos de estilo de juego... cerca del Arsenal".

Un mensaje que ha sorprendido y mucho ya que Guardiola no menciona, por ejemplo, al actual campeón de la Champions, el Real Madrid, y tampoco a históricos como el Bayern de Múnich. Ni a rivales en la Premier como el Chelsea que también estará en cuartos. Se queda con su mayor oponente en Inglaterra, el Arsenal de Mikel Arteta, y con el líder del campeonato italiano y gran revelación del Viejo Continente, el Nápoles.

En la noche de este miércoles, cuando el Nápoles confirmó su pase a la siguiente ronda de la Liga de Campeones tras eliminar al Eintracht de Frankfurt con un gran Osimhen, Luciano Spalletti fue preguntado por este cumplido. La prensa quería saber qué opinaba el entrenador italiano sobre este cumplido lanzado por su homólogo en el Manchester City. Y la respuesta ha generado un gran revuelo.

Se podría decir que Spalletti no se tomó muy bien el cumplido de Pep y es que, tal y como afirma el entrenador del conjunto itálico, no quiere "comprar el jueguito" del técnico del Manchester City. Agradece el cumplido porque sabe, evidentemente, que están haciendo un gran año, pero comprende a la perfección la intención de Guardiola.

"No, no estoy orgulloso. No me hace sentir orgulloso. Es un juego para poner la presión al resto. Ya lo conocemos todos". Según Spalletti, este mensaje de Guardiola es un falso cumplido para que todos pongan el foco y la mirada en el equipo italiano y que así, si caen, todos carguen contra ellos diciendo que en realidad no eran tan buenos, eran más un espejismo.

Además, Luciano pasó la 'patata caliente' a un Manchester City cuya inversión multiplica por cien la realizada por los italianos: "¿Cómo se va a poner a un equipo que invirtió 9 millones de euros delante de uno que ha gastado 900 millones? Es un jueguito decir te pondremos ahí y luego seguro que te vas a caer. En todo caso, nos gustan los halagos. Aquí en Nápoles estamos listos". Preparados para soñar con la Champions y para plantar cara a la falsa humildad de Pep.

