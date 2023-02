El Benfica hace los deberes y vence al Brujas para poner pie y medio en los cuartos de Champions

El Benfica ha dado un paso de gigante para estar en los cuartos de final de la Champions League. Los de Roger Schmidt tenían un compromiso asequible por delante y han conseguido hacer los deberes, vencer sin apuros y coger moral para un partido de vuelta en Da Luz que se presenta muy decantado. [Brujas 0-2 Benfica: Narración y estadísticas].

El conjunto portugués tardó en abrir la lata, pero lo terminó consiguiendo a la vuelta del descanso. Después de una primera mitad algo más igualada, Joao Mario inauguró el marcador desde el punto de penalti con algo de suerte. Su lanzamiento fue malo, pero Mignolet no estuvo nada acertado y falló en su estirada. Se tiró cuando solo tenía que haber aguantado de pie, el balón había ido casi al medio, y aunque tocó la pelota no pudo rechazarla. Esta pegó en el larguero y entró.

Quien sí resolvió con mucha mayor clase fue David Neres en el minuto 88 para cerrar el encuentro y casi la eliminatoria. Aunque ya no hay valor doble de los goles en campo contrario en la Champions, lo cierto es que no parece que el Brujas vaya a poner en apuros al cuadro luso después de que la gran acción individual de Neres se convirtiera en el segundo del partido. El joven delantero se coló en el área y definió de zurda para poner la tranquilidad y comprar medio billete a la siguiente ronda.

Un Brujas sin resistencia

El Brujas tenía por delante una difícil empresa. No tenía enfrente a un rival potente, pero su fragilidad defensiva les auguraba una noche complicada como finalmente terminó siendo. A pesar del espíritu combativo que mostraron, los errores atrás les penalizaron en exceso. Ni siquiera al regreso a la convocatoria de su goleador, el exdelantero del Barça Ferran Jutglà, sirvió de motivación para cambiar su destino.

Comenzó golpeando primero el Benfica. Gonçalo Ramos, delantero que causó sensación en el Mundial con Portugal, avisó con un certero cabezazo se marchó desviado por poco. El Brujas no se amedrentó y quiso dejar una buena imagen en los primeros 45 minutos. Buchanan se convirtió en el hombre más peligroso los locales con sus internadas por banda izquierda. En los lusos, el meta Vlachodimos pasó a ser la referecia con sus buenas intervenciones.

Tajon Buchanan pelea un balón con la defensa del Benfica Reuters

El Benfica pasó minutos de apuros, pero consiguió terminar la primera mitad teniendo el mando del partido y varias ocasiones con las que pudo lograr el 0-1. Rafa se quedó muy cerca al no conectar bien un remate claro desde dentro del área. Aursnes tuvo la suya tras una buena llegada de Joao Mario por banda y de nuevo Gonçalo Ramos desperdició una clara oportunidad con un remate de cabeza que se marchó fuera.

Los de Roger Schmidt reactivaron el partido y volvieron a rozar el tanto al borde del descanso. Otra vez Rafa apareció para conectar un potente derechazo que se estrelló contra el poste. El Brujas no quiso quedarse atrás y tuvo la última de la primera parte. Un gol de cabeza anulado a Denis Odoi por fuera de juego.

El Benfica no perdona

Los fallos en la primera mitad condenaron a un Brujas que salió algo adormecido tras el descanso y que se encontró rápidamente con el primer mazazo dado por el Benfica. Un fallo defensivo grosero que terminó en pena máxima. Gran jugada de Rafa que habilita a Gonçalo Ramos y justo cuando el delantero portugués iba a conectar su remate, recibió el golpe de Hendry. El árbitro no lo dudo y señaló el punto de máximo castigo.

Joao Mario tomó la responsabilidad y no falló, aunque de milagro. El veterano centrocampista golpéo entre el centro de la portería y la derecha de Mignolet. El meta del Brujas no estuvo acertado y se fue al suelo, provocando que cuando tocó la pelota no tuvo margen suficiente para rechazarla. El balón golpeó sus guantes, el larguero y terminó entrando.

Joao Mario lanza un penalti en Champions contra el Brujas Reuters

Este gol llegó en el 51' y aunque faltaban todavía más de 40 minutos de juego, se podría decir que supuso el principio del fin. El Brujas se contagió de una desilusión generalizada y aparecieron los nervios y los fallos. No solo no volvieron a acercarse a la meta de Vlachodimos, sino que sufrieron el vendaval de David Neres.

El joven atacante del Benfica salió y resolvió. Se aprovechó de un fallo garrafal en defensa de Meijer, se plantó solo delante de Mignolet y le batió con un gran disparo de zurda que se coló pegado al poste. Acción de vértigo y eficacia del brasileño que puso el punto y final a un partido que podría suponer la antesala de la despedida del Brujas en esta Champions. Neres tuvo tiempo de hacer un tercero, pero fue anulado por fuera de juego, decisión gracias a la cual los belgas guardan una mínima esperanza para la vuelta.

Brujas 0-2 Benfica

Brujas: Mignolet; Mata, Hendry, Mechele, Buchanan, Onyedika, Odoi (Nielsen, 65'), Vanaken, Meijer, Lang y Sowah (Jutglà, 79').

Benfica: Vlachodimos; Bah, Silva (Neres, 65'), Otamendi, Grimaldo, Florentino, Chiquinho, João Mário (J. Neves, 78'), Aursnes, Guedes y Gonçalo Ramos (Guedes, 65').



Goles: 0-1, 53' Joao Mario; 0-2, 88' David Neres.



Árbitro: Davide Massa (ITA), amonestó a los locales Odoi (8') y Sowah (28') y a los visitantes Otamendi (43')



Incidencias: Encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Jan-Breydel de Brujas ante unos 29.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Turquía y Siria.

