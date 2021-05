Pochettino: "Tengo el deseo de hacer cosas grandes en el PSG"

Está siendo un día muy importante a nivel de entrenadores. Sin duda, la decisión de Zinedine Zidane de decir adiós al Real Madrid ha supuesto un shock en el fútbol europeo a gran escala. La realidad es que muchos están empezando a hacer cábalas sobre quién podría llegar al club blanco para sustituirle.

El club ha anunciado este jueves su salida y el nombre que todos señalaron como el principal candidato al banquillo blanco parece desaparecer por momentos, y es que desde Italia afirman que lo de Allegri con la Juventus estaría ya muy avanzado. Por ello, el interés del Real Madrid en el italiano debería reconducirse hacia otra situación.

En las últimas horas han sonado con fuerza también otros grandes nombres como el de Antonio Conte, que acaba de salir de Inter a pesar de haber ganado la Serie A de forma contundente ante equipos como Juventus, Milan o Atalanta, y el de Xabi Alonso, que ha conseguido el ascenso con la Real Sociedad 'B' a la Segunda División y que conoce la casa a la perfección. Sin embargo, se mantiene también en la recámara el de Raúl González Blanco, que ha hecho un año sensacional al frente del Real Madrid Castilla.

Por si todo esto fuera poco, en las últimas horas ha comenzado a sonar con fuerza un viejo nombre que ya ha sido relacionado en más ocasiones con la 'Casa Blanca'. Se trata de Mauricio Pochettino, actual técnico del PSG y que solo lleva unos meses en el cargo después de haber sustituido a mitad de temporada a Thomas Tuchel, ahora en el Chelsea.

El entrenador argentino tiene contrato con el equipo parisino, pero diversas informaciones llegadas desde Francia apuntan a que no sería la persona ideal para Leonardo para llevar las riendas del club francés. Su temporada no ha sido buena, ya que han caído de forma muy dolorosa en las dos competiciones más importantes que han tenido. La última la Ligue 1, donde no han podido revalidar el título a pesar del poderío de la plantilla más cara de Europa.

Además, estos rumores de una posible salida de París llegan también cuando desde Inglaterra empiezan a presionar para su vuelta. Medios como BBC, Sky Sports y The Athletic informan de que Pochettino estaría tanteando la posibilidad de volver y de que el Tottenham, su anterior club y que le despidió para fichar a Mourinho, estaría interesado en su vuelta.

Para responder a cualquier rumor, el PSG ha publicado hoy, minutos después de la salida de Zidane de forma oficial, una entrevista con el técnico argentino hablando sobre un posible futuro en Francia: "En ciertos partidos nos ha faltado frescura. "En el fútbol nunca estamos satisfechos y en un club como el PSG estás obligado a pensar que la perfección es accesible y que ganar es la única opción. Para un club como el nuestro, se trata de ganar, ganar y ganar".

Además, Pochettino asegura que para ello se necesita "mucha energía y tener la certeza de que la prioridad es ser profesional y de que las dificultades u obstáculos siempre son superables. Mi reto es imponer aquí esta idea. Estoy contento de la manera en la que los jugadores se han adaptado a los cambios. Creo que con esta forma de trabajar y con el deseo de poder desarrollar otro tipo de ideas en el campo haremos grandes cosas en el futuro". Palabras contundentes de Pochettino que ha asegurado estar muy orgulloso de la temporada del equipo.

