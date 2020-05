Ibrahimovic, ¿lesionado?: así se pasea por las carreteras de Milán en su moto con Çalhanoglu

Los rumores de una posible lesión de Zlatan Ibrahimovic en el regreso de los entrenamientos en los clubes de la Serie A habría puesto en duda el futuro de la carrera del sueco. Una supuesta rotura del tendón de Aquiles supondría el fin de la trayectoria del delantero ya que la recuperación de esta lesión es complicada, y más aún para un jugador de 38 años.

Todo quedó un susto porque, según el parte médico que ha hecho público el AC Milán solo sufriría una lesión en el sóleo de la pantorrilla derecha. En principio no debería suponer un problema para el reinicio de la campaña en Italia, aunque sí supone un problema físico más que pone en cuestión si las prisas porque regrese la competición pueden repercutir a los jugadores y comprometer su integridad física.

Lejos de mostrar preocupación por sus problemas físicos, Zlatan ha compartido con los seguidores de sus redes sociales un vídeo en el que muestra cómo se pica con su compañero de equipo Hakan Çalhanoglu con sus motos. El sueco primero adelanta al turco, pero poco tarda en pegar un acelerón el excelente lanzador de faltas para volver a adelantar al delantero sueco.

Los dos jugadores del Milan se muestran con dos motos estilo 'chopper'. Parece que Ibrahimovic no tiene grandes dolores por su lesión y que no tendrá problemas para completar esta temporada con el club italiano. Parece que su futuro no pasa por renovar, por lo que aún es una incógnita que pasará con el sueco.

