La lección de Klopp a un periodista que le preguntó por el coronavirus

Jurgen Klopp volvió a dar una lección en rueda de prensa. A pesar de la derrota ante el Chelsea que provocó su eliminación de la FA Cup, todo quedó en un segundo plano cuando le preguntaron por el coronavirus. Aunque por el momento no ha afectado a ninguna competición dentro del Reino Unido, la tensión y el temor a esta pandemia sí han llegado a Inglaterra.

El técnico del Liverpool rechazó de pleno contestar a cualquier cuestión sobre el Covid19. "Yo soy un simple tipo que lleva una gorra de béisbol y va mal afeitado", sentenció el alemán. El periodista le había preguntado por cómo estaban viviendo y cómo les estaba afectando que en el resto de Europa se empezaran a cancelar partidos o a jugar a puerta cerrada.

Para Klopp, es una pregunta para los expertos. "No me gusta en esta vida que en una cosa tan seria la opinión de los entrenadores sea importante. No lo entiendo, realmente no lo entiendo. Yo podría preguntarte a ti, tenemos el mismo rol en esto. No es importante lo que la gente famosa dice. Tenemos que hablar de las cosas de forma correcta y no que gente sin conocimiento como yo hable sobre esto", explicó el entrenador germano.

Klopp: "No me preguntes por el coronavirus, soy un simple entrenador con gorra de beísbol"

"Los expertos con conocimiento son los que debe hablar sobre ello y decir: 'hay que hacer esto o lo otro y las cosas irán bien o no'. Pero no los entrenadores de fútbol. No lo entiendo. Política, coronavirus, ¿por qué yo?", finalizó un Klopp visiblemente enfadado con la cuestión.

Nueva derrota

El equipo de Klopp está viviendo en los últimos 30 días un mal de alturas. Después de verse tan sobrado en la Premier donde se tiene una gran distancia sobre el segundo, primero vio como el Atlético le derrotaba por la mínima en el Metropolitano en la ida de los octavos de final de la Champions.

Este pasado fin de semana sufrían la primera derrota en Liga ante el Watford. El Liverpool sufrió un duro correctivo cayendo en Vicarage Road por 0-3. Pero este martes se agudizaba esta pequeña crisis con la eliminación de la FA Cup ante el Chelsea después de caer por 0-2 en Stamford Bridge.

[Más información: De la Champions League a la Euroliga: los 4 partidos en España, a puerta cerrada por el coronavirus]