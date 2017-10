El Equipo de Francia y la maldición de Bulgaria

Hay toda una serie de maldiciones que cuentan que Francia no ha ganado en Bulgaria desde antes de la guerra. En 1976 o 1993, Bulgaria dejó un rastro en la historia del Equipo de Francia. Francia jugará un crucial partido de clasificación para el Mundial de 2018 contra Bulgaria. Un partido que recuerda el triste recuerdo de un 17 de noviembre de 1993. Aquella noche, los Blues necesitan un empate para jugar la Copa del Mundo de 1994 en Estados Unidos. Pero en el último minuto, se inclinó (2-1), y firmó uno de los fracasos más notables del deporte francés.

Siempre hay un pequeño temblor, un mal recuerdo en el equipo francés tan pronto como escucha la palabra "Bulgaria". Para el primero, se remonta a la Francia-Bulgaria de 1993, esta fatal derrota 2-1 al Parque de los Príncipes que privó a los Blues de la Copa del Mundo de los Estados Unidos, pero para los viejos todavía, se vuelve a un partido de apoyo jugado en Italia que había perdido el equipo de Francia la Copa del Mundo 1962, toda una serie de maldiciones que hace que el Equipo de Francia no ganara en Bulgaria desde la preguerra.

"¡Señor Foote, eres un bastardo!" ¿Qué partidario del Equipo francés nunca escuchó esta frase, entró en la posteridad una tarde de octubre de 1976? Los eventos tienen lugar en el estadio Vassil-Levski de Sofía, el mismo lugar donde los Blues visitarán el sábado, para desafiar a Bulgaria en un partido tan crucial como entonces. En los momentos finales del partido, el árbitro escocés Ian Foote concedió un castigo a los búlgaros, por una presunta falta de Maxime Bossis sobre Hristo Bonev, que obviamente se cayó.

Los franceses gritan al escándalo y el comentarista de la época, Thierry Roland, no pueden contener su ira en el micrófono de Antena 2: "¡No es posible! Es increíble que le otorga un castigo ... ¡Es increíble! A dos minutos del final del juego. Realmente no tengo miedo de decir eso, señor Foote, usted es un bastardo ", dijo directamente.

Bulgaria gano 2-1 en 1993 y elimina los franceses del Mundo 94 en los Estados-Unidos l'Equipe

Es imposible no recordar a Thierry antes de un viaje como ese, tanto más que si Bulgaria fuera un gran país de fútbol en los años 60, hasta la caída del muro, desde la ruptura del bloque oriental, ya no es una amenaza y es un país que ha desaparecido de la Liga de Campeones al menos para los clubes franceses.

Sin embargo, si recordamos el partido de ida, los franceses no tenían miedo cuando el equipo francés había sido llevado al Stade de France por un primer gol de Bulgaria, porque el resultado final fue un gran triunfo por 4 -1.

El problema es que el Equipo de Francia es un equipo que sabe recibir, que ha ganado sus 4 partidos en casa pero que no sabe viajar, y por lo tanto sugiere que una mala sorpresa es posible. Pero una mala sorpresa no puede ser prevista por el equipo, sobre todo no después de la 0-0 contra Luxemburgo, que es uno de los cinco peores resultados del equipo francés en las eliminatorias.

La última vez que el Equipo de Francia se enfrentó a Bulgaria después de una derrota sorprendente en 93, tras la derrota por 3-0 contra Israel en el Parque de los Príncipes. Lo que sería bastante complaciente antes de recibir a Bielorrusia el próximo martes para la clasificación de la Copa del Mundo es que la historia no se repite mañana por la noche en Sofía.

"Burbujea un poco, porque tenemos prisa de enfrentar a los búlgaros. Los juegos con una cualificación en juego, nos gusta ", martillos Kylian Mbappe, la esperanza de los franceses.

El neo-parisino, presente en una conferencia de prensa en Clairefontaine el jueves, comienza a acostumbrarse al giro esta temporada, pero este encuentro con la selección es igual. "Jugar para llevar a su país a una Copa del Mundo es más fuerte", dijo, antes de recordar: "La Copa del Mundo es más que un gol para nosotros, es obvio".