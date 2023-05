Sevilla - Roma en directo: ya se conocen los onces titulares para la final de la Europa League

José Luis Mendilibar afirmó en la previa que la historia del Sevilla en la Europa League no ganará la final ante al Roma: "Estoy con él, la historia no gana y los piropos tampoco. Es el rival más difícil, por eso está en la final. No tenemos ventaja ni desventaja. El que menos errores cometa se llevará el gato al agua. Sabemos cómo vamos a jugar y cómo van a jugar ellos. Nuestra idea está clara y no la vamos a cambiar". [Todas las declaraciones de Mendilibar, aquí]

Reuters