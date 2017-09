City y Tottenham se suman a la exhibición del fútbol inglés en la Champions

Si el martes fueron el Chelsea (6-0) y el Manchester United (0-3), en la segunda parte de la primera jornada de la Champions League fue el turno de Manchester City y Tottenham Hotspurs. Suyas fueron las goleadas al Feyenoord a domicilio (0-4) y al Borussia Dortmund en casa (3-1) -amén del 2-2 del Liverpool ante el Sevilla-, con lo que el fútbol inglés, después de una eternidad, vuelve a sonreir en la máxima categoría del fútbol europeo.

El conjunto de Pep Guardiola se estrenó a lo grande. Al City, que visitó a un Feyenoord repleto de carencias, le bastaron 25 minutos para sentenciar el partido. Primero, golpeó John Stones con un tanto de cabeza en el segundo minuto; después, en el décimo, Sergio Agüero, con un remate preciso, aumentó la renta; y en el 25, el brasileño Gabriel Jesús, selló un choque que acabó con un gol más con el doblete de Stones en la segunda parte.

El que debe ser su principal rival en el grupo F, el Nápoles, pincho en Ucrania ante el Shakhtar. Se llevó una derrota que en el futuro podría complicar su clasificación. La escuadra italiana no inició bien las dos partes, y en los primeros minutos de ambos periodos se llevó los goles que fueron definitivos. Taison, primero, y Facundo Ferreira, de cabeza en el minuto 58, complicaron el duelo al Nápoles, que intentó remontar con el gol de penalti obra del polaco Arkadiusz Milik. Sin embargo, el esfuerzo del equipo de Maurizio Sarri no fue efectivo y se fue de vacío en su primera aventura europea del curso.

El otro gran estreno inglés del miércoles fue el del Totteham, que se llevó el partido más igualado de la jornada con una victoria sobre el Borussia Dortmund (3-1) -segundo por detrás del Real Madrid en su grupo-. Casi todo el espectáculo apareció en los primeros 15 minutos, en los que el cuadro inglés se puso por delante por medio del surcoreano Heung-Min Son, empató el ucraniano Andriy Yarmolenko con un golazo desde fuera del área y Harry Kane deshizo las tablas con otro tanto de quilates que repitió en la segunda parte. El 3-1 final, sirvió al Tottenham para sumar tres puntos importantísimos en un grupo muy complicado.

En el grupo G, el Mónaco, uno de los animadores de la competición el curso pasado, no pudo con el Leipzig. Sin Kylian Mbappé, no tiene el mismo poder en ataque y además no controló el partido en casi ninguna de las fases. Las ocasiones las puso el conjunto alemán, pero al final, el equipo monegasco se llevó un punto con el gol de Youri Tielemans en un barullo dentro del área que respondió al tanto de Emil Forsberg.

El líder de ese grupo no será ninguno de los dos. Tampoco el Oporto. El Besiktas manda con una victoria sorprendente en Portugal por 1-3. Iker Casillas no pudo ejercer de salvador y los tantos de Anderson Talisca, Cenk Tosun y Ryan Babel condenaron al Oporto a iniciar la Liga de Campeones con una derrota contundente.

Para terminar, en el grupo del Sevilla, el empate entre el Maribor y el Spartak Moscu (1-1), dejó a todos los equipos del grupo E con los mismos puntos.