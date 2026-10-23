El éxito de Zubimendi (27), lejos del fútbol: una sociedad mercantil para la compraventa de bienes inmuebles

La carrera de un futbolista de élite genera un volumen de ingresos que, por su naturaleza concentrada en unos pocos años, obliga a buscar fórmulas de gestión patrimonial a largo plazo.

Martín Zubimendi, actual centrocampista del Arsenal, ha optado por una de las vías más tradicionales y seguras en España: el sector inmobiliario.

A través de una sociedad limitada constituida a su nombre, el jugador donostiarra canaliza parte de sus ganancias en la Premier League hacia la compraventa y el alquiler de viviendas, blindando así su futuro económico al margen de su rendimiento en el césped.

La herramienta jurídica elegida para esta gestión es MARTIN ZUBIMENDI IBAÑEZ SL. En esta mercantil, constituida para separar su patrimonio personal de sus inversiones, el mediocentro figura como socio y administrador único.

Pese a residir habitualmente en Londres por sus compromisos deportivos con el club gunner, la sede de la empresa se mantiene radicada en su ciudad natal, San Sebastián, concretamente en la zona del Camino Larraga. A efectos operativos, la compañía funciona como un holding personal y una sociedad patrimonial.

Según los datos depositados en el Registro Mercantil, la actividad de la empresa huye de sectores de riesgo o de moda entre otros futbolistas para centrarse en un valor refugio clásico. La sociedad opera bajo el epígrafe correspondiente al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.

Su objeto social detalla tres líneas de actuación principales: la dirección y gestión de valores representativos, la adquisición y venta de bienes inmuebles, y la explotación de estos en régimen de arrendamiento. Es decir, la compra de edificios completos, pisos o locales comerciales para posteriormente introducirlos en el mercado del alquiler.

Esta estructura societaria es un recurso habitual y totalmente legal entre los deportistas de primer nivel para optimizar la carga fiscal y organizar sus finanzas. La mecánica es directa: Zubimendi utiliza la mercantil para reinvertir el capital procedente de su salario y sus derechos de imagen en activos tangibles.

De este modo, en lugar de acumular liquidez que pierde valor por la inflación, el capital se transforma en un patrimonio de "ladrillo" que tiende a revalorizarse y, simultáneamente, genera un goteo constante de rentas pasivas mes a mes.

Aunque el volumen exacto de su cartera de inmuebles o los beneficios netos anuales forman parte de la privacidad contable de la empresa, el movimiento denota una planificación financiera conservadora.

Es una estrategia de perfil bajo, alejada de la ostentación, que busca un único objetivo: asegurar que los ingresos generados durante su etapa en la élite del fútbol inglés sigan rindiendo dividendos muchas décadas después de su retirada.