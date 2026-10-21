Cristiano Ronaldo, 41 años, sobre su rutina: "Hago 17.000 pasos al día. Así vivo mi vida: me muevo no solo por el fútbol"

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue demostrando que el gran secreto para preservar un estado físico prodigioso y mantener una edad biológica notablemente inferior a la cronológica se encuentra en un estilo de vida profundamente activo y totalmente libre de sedentarismo.

El internacional portugués expuso los pilares clave que conforman su rutina cotidiana durante su aparición en el pódcast impulsado por la empresa de tecnología biométrica WHOOP, conducido por su consejero delegado Will Ahmed.

En dicho foro sobre salud y alto rendimiento deportivo, Ronaldo detalló cómo la actividad física constante, integrada de forma natural en su día a día y al margen de los entrenamientos colectivos de su club, resulta completamente vital para potenciar la circulación sanguínea, acelerar la regeneración muscular y mantener bajo control los niveles de estrés diario.

Al analizar los datos precisos aportados por los dispositivos de monitoreo corporal que utiliza a diario, el el atacante luso destacó la elevada cifra de movimiento que acumula de manera habitual fuera de las instalaciones deportivas de su equipo: "Hago 17.000 pasos al día. Así vivo mi vida: me muevo no solo por el fútbol".

Para el futbolista, este impresionante volumen de desplazamiento no representa un esfuerzo consciente o impuesto, sino la consecuencia lógica de una dinámica familiar orientada al dinamismo diario, el juego activo con sus hijos y la práctica de diversas disciplinas recreativas.

El astro de Madeira insistió en que el movimiento diario continuado favorece la salud cardiovascular y refuerza el bienestar general de forma mucho más eficaz que el ejercicio aislado.

En el transcurso de la entrevista transmitida por la plataforma WHOOP, la leyenda del fútbol mundial describió además cómo complementa este volumen de actividad física con terapias específicas de frío, sesiones de sauna y un entorno doméstico diseñado para la desconexión mental.

Cristiano Ronaldo, con la selección de Portugal. Europa Press

El goleador recalcó que el verdadero valor de estos hábitos reside en la disciplina sostenida a largo plazo, evitando caer en la rigidez extrema u obsesiones contraproducentes: "Lo más importante es tener una rutina y consistencia, no obsesión. No seas como Cristiano porque Cristiano está loco, pero aportar un 20% o 25% de eso marcará la diferencia".

Por último, el experimentado ariete enfatizó en el programa que la tranquilidad del hogar y el tiempo compartido con sus seres queridos actúan como los verdaderos reguladores de su sistema nervioso, permitiéndole reducir drásticamente el ritmo cardíaco y la tensión acumulada.

En palabras de la estrella portuguesa, mantener el equilibrio entre el esfuerzo físico y la desconexión resulta imprescindible para disfrutar del proceso sin quemarse: "Cuando llego a casa mi día es completamente diferente... estoy con la gente que quiero, en paz, haciendo mi sauna, mi terapia de frío y mis máquinas".

Con esta visión holística de la preparación, Cristiano demuestra que la longevidad profesional es el resultado directo de una vida dedicada al movimiento y al cuidado integral del cuerpo humano.