Carlos Carbonell (31), sobre sus propiedades: "En menos de un año me compré 9 viviendas y hoy vivo de mis rentas"

La carrera de un futbolista profesional es tan intensa como efímera. Mientras la inmensa mayoría de los trabajadores comienzan a consolidar su trayectoria laboral al superar la treintena, los jugadores ya se enfrentan al vértigo de la retirada.

Ante esta realidad de ingresos altos pero de corta duración, el sector inmobiliario se ha erigido históricamente como el refugio predilecto para blindar patrimonios. Carlos Carbonell, exfutbolista de 31 años, representa el ejemplo perfecto de una transición meteórica y calculada desde los terrenos de juego hasta el voraz mercado de la vivienda.

Su transformación de deportista a gran inversor no fue gradual, sino un auténtico sprint financiero que él mismo relata con total franqueza: "En menos de un año me compré 9 viviendas y hoy vivo de mis rentas, tengo seguridad y libertad financiera".

En la actualidad, Carbonell acumula una sólida cartera de 14 inmuebles, un imperio forjado no con contratos multimillonarios de las grandes ligas, sino con una educación financiera pragmática que comparte a diario en sus redes sociales.

Para entender la velocidad de su ascenso, hay que analizar su método. Carbonell huye del lujo y del sentimentalismo del comprador tradicional. "No busco la casa más bonita ni la mejor zona", explica. "Busco propiedades feas, baratas y en barrios obreros, les hago un lavado de cara con una buena reforma y las pongo a rentar".

Además, su modelo descarta inmovilizar grandes sumas de capital propio y abraza la deuda controlada como motor principal de crecimiento: "La clave no es tener todo el dinero, es el apalancamiento. Es usar el dinero del banco para comprar un activo que se paga solo con el alquiler y que, además, te deja beneficio todos los meses".

El otro gran pilar de su modelo de negocio, y uno de los aspectos que más refleja la tensión del mercado actual, es la fragmentación del espacio. "El secreto de mi rentabilidad está en el alquiler por habitaciones. Saco mucho más rendimiento a un piso dividiéndolo que alquilándolo entero a una familia", defiende el exfutbolista.

Esta visión puramente matemática del espacio habitacional le permite disparar los márgenes, ilustrando la cruda realidad de un panorama inmobiliario donde el alquiler tradicional pierde terreno frente a formatos más lucrativos para los propietarios.

El caso de Carbonell encarna el éxito de la inversión enfocada al "rentismo moderno", logrando una jubilación dorada de forma muy anticipada. Como él mismo reflexiona al comparar sus dos vidas profesionales: "El fútbol me dio un capital, pero el sector inmobiliario es lo que me ha dado verdadera tranquilidad para el futuro".

Un jugador se retira joven y tiene que saber qué hacer con su dinero antes de que se acabe". Hoy, lejos de la presión de los banquillos y del miedo a las lesiones, su marcador personal lo dictan los ingresos pasivos a principios de cada mes.