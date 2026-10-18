Paco Jémez (56), sobre sus propiedades: "Antes el dinero se invertía en el ladrillo. Se ganaba comprando y vendiendo casas"

Paco Jémez encontró en el sector inmobiliario una fórmula para proteger los ingresos que obtuvo durante su etapa como futbolista profesional. El entrenador aprovechó el auge de la vivienda en España para invertir en propiedades y consolidar su patrimonio, aunque siempre priorizó la cautela y evitó involucrarse en operaciones que escaparan a su conocimiento.

El actual entrenador ha compartido su experiencia en el programa Fútbol y Vida con Leyendas de la Selección, donde ha recordado cómo administró el dinero que ganó dentro y fuera de los terrenos de juego. "Nosotros vivimos un momento en el que casi todos los caminos conducían al final a un mismo objetivo: el ladrillo. En aquel momento comprabas y vendías y se ganaba dinero con aquellas inversiones", explicó.

Durante una carrera que se extendió desde finales de los años ochenta hasta los primeros años del siglo XXI, Jémez optó por una estrategia de inversión conservadora. En vez de probar suerte en negocios que no dominaba, decidió adquirir viviendas y hacer crecer sus ahorros de manera progresiva.

"Más que inteligente, fui prudente", admitió. "Pensé, como de esto no entiendo y tampoco tengo a nadie que me diga por dónde ir, voy a ser cauto. O sea que compro un piso o compro una casa, pero no me metí en demasiados 'jaleos' que me pudieran costar caro".

El auge de la vivienda

La estrategia de Jémez estuvo condicionada por la situación económica que atravesó España durante buena parte de su carrera deportiva. De acuerdo con un estudio del Banco de España, entre 1995 y 2007 el país experimentó un importante crecimiento del empleo y la inversión, acompañado de una expansión del crédito y una subida considerable de los precios de la vivienda.

En ese contexto, los inmuebles se convirtieron en una alternativa habitual para quienes buscaban rentabilizar sus ahorros. Muchos futbolistas, que habían conseguido acumular importantes ingresos durante su trayectoria profesional, vieron en la compraventa de propiedades una oportunidad para incrementar su patrimonio.

Paco Jémez, durante un partido del Rayo en la 19-20. Europa Press

Jémez puso fin a su etapa como jugador en 2006 tras defender las camisetas de clubes como el Córdoba, el Real Murcia, el Rayo Vallecano, el Deportivo de La Coruña y el Real Zaragoza. En el conjunto aragonés militó entre 1998 y 2003, coincidiendo con varios de los años de mayor crecimiento del mercado inmobiliario español, antes de la crisis económica de 2008.

No todos los jugadores de aquella generación lograron mantener los beneficios económicos obtenidos durante sus carreras. Jémez recuerda que algunos compañeros terminaron perdiendo sus ahorros debido a decisiones de inversión desacertadas. A su juicio, uno de los principales problemas era la escasa preparación para gestionar el dinero.

"Por desgracia, muchos jugadores que nosotros conocemos y ya se han retirado, perdieron todo su patrimonio por malas inversiones", señaló.

El técnico subraya que el éxito deportivo no garantiza tener los conocimientos necesarios para administrar correctamente los ingresos. Por eso, considera que la educación financiera debería haber tenido un papel más importante en la preparación de los futbolistas de su época.

"Lo que nos faltaba también a nosotros era educación en economía para saber un poco, mínimamente, en quién confiar y qué hacer con el dinero", añadió.

Miguel Ángel Portugal, una referencia

La ausencia de asesoramiento especializado llevó a Jémez a buscar orientación entre compañeros que ya habían acumulado experiencia en la administración de sus ganancias. Uno de ellos fue Miguel Ángel Portugal, con quien compartió conversaciones sobre cómo invertir y preservar el dinero conseguido durante sus años como profesional.

"Van pasando los años y vas creando un patrimonio con tu trabajo. Y yo, la verdad, no tenía a nadie que me aconsejara. Los únicos que te daban buenos consejos eran tus compañeros que ya habían pasado por lo mismo", recordó.

La experiencia del exjugador del Real Zaragoza pone de manifiesto las dificultades que afrontaron numerosos futbolistas para gestionar sus ingresos una vez que dejaron el deporte profesional. Sin una formación económica suficiente ni siempre el respaldo de asesores especializados, muchos tuvieron que aprender sobre la marcha.

En el caso de Jémez, la decisión de invertir en vivienda y mantenerse alejado de negocios que no conocía le permitió seguir una línea conservadora. Una combinación de prudencia y decisiones meditadas que resultó fundamental para preservar el patrimonio que había conseguido gracias al fútbol.