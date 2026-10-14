Vinicius se pierde el Clásico: el Comité de Disciplina desestima los recursos del Real Madrid y le sanciona con cuatro partidos

Vinicius se perderá el Clásico. Ya es oficial: cuatro partidos de sanción por su expulsión ante el Villarreal, el pasado sábado. Un castigo que llega tras el agarrón de pelo a Saliba y las posteriores protestas del brasileño.

El Comité ha considerado que el balón no estaba en disputa, lo que eleva la sanción a dos partidos en lugar de uno. A ellos se suman otros dos por la "actitud agresiva" que mostró tras ver la tarjeta roja.

No estará ante el Sevilla, en el Camp Nou, en Santander ni en Valencia. Vinicius no volverá a disputar un partido de Liga con el Madrid hasta después del próximo parón de selecciones. Será en la jornada 13, frente al Celta, el fin de semana del 20 al 23 de noviembre.

Más de un mes fuera de la competición doméstica. En el horizonte, la Champions. Pero hay una ausencia que lo eclipsa todo: adiós al partido de los partidos. Vinicius se perderá el Clásico. Una sanción que en el Real Madrid ven desproporcionada.

Isidro Díaz de Mera, el árbitro del partido, reflejó en el acta tanto el motivo de la roja como un episodio adicional ya con el jugador expulsado. Fue el VAR quien avisó al árbitro, que tras revisar la jugada cambió de criterio.

El acta dice lo siguiente: "2 partidos de suspensión por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 5. Y otra suspensión: 2 partidos de suspensión por protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a".

Para la sanción ha jugado en contra del brasileño que el balón no estaba en disputa, de lo contrario podría haber sido un solo partido, pero es que además en el acta el colegiado refleja "actitud agresiva" del madridista y recalca que tuvo que ser sujetado por sus compañeros.