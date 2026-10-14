Luis Enrique, en la previa del partido de Champions ante el Bayern. Europa Press

El éxito de Luis Enrique (56) fuera del fútbol: su inmobiliaria tiene activos por valor de más de 27 millones de euros

Luis Enrique atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional. Al frente del PSG, el técnico asturiano ha conquistado todos los títulos posibles con el equipo francés, consolidándolo como uno de los clubes más destacados del panorama futbolístico internacional.

Los éxitos deportivos que ha cosechado a lo largo de su carrera, tanto en su etapa como futbolista como en la de entrenador, también han ido acompañados de importantes inversiones económicas que, con el paso del tiempo, están dando sus frutos.

Parte de ese patrimonio lo comparte con su mujer, Elena Cullell, a quien ha nombrado administradora de su sociedad Patrimonial Lupasi S.L. El cambio se ha producido después de que el propio Luis Enrique abandonara el cargo y realizara una nueva aportación de capital superior a los 1,4 millones de euros. Con esta operación, el capital social de la compañía alcanza los 2,2 millones de euros.

Además, la empresa ha cambiado su denominación y pasa a llamarse Lupasi Gestión Empresarial S.L. También ha ampliado su objeto social, que hasta ahora estaba centrado exclusivamente en la gestión inmobiliaria.

A partir de esta modificación, incluye igualmente la gestión empresarial, la asistencia técnica y la administración de participaciones y valores mobiliarios. En conjunto, la sociedad cuenta con activos inmobiliarios cuyo valor asciende a 27 millones de euros.

Luis Enrique, con el pulgar en alto. REUTERS

La actividad inmobiliaria de la compañía se concentra principalmente en la provincia de Barcelona. Entre sus propiedades y operaciones destaca una promoción residencial de lujo en Gavà, así como terrenos de grandes dimensiones y valor en Begues.

A ello se suman solares y otros inmuebles situados en Barcelona, Castelldefels, Sitges, Ibiza y el Valle de Arán.

Aunque Luis Enrique ha dejado de ejercer como administrador, la gestión de la sociedad queda en manos de su mujer, que cuenta con formación y experiencia vinculadas al ámbito económico e inmobiliario.

Elena Cullell se licenció en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y posee amplios conocimientos del sector. Es hija de Isabel Falguera y Francesc Cullell, un empresario conocido en el sector de la peletería. Durante su formación, estudió en el Liceo Francés Bon Soleil de Gavà y realizó varios cursos en Estados Unidos.

La pareja se conoció en 1996 y contrajo matrimonio apenas un año después. Desde entonces, ambos han mantenido su relación y han formado una familia con tres hijos: Pacho, Sira y Xana, que falleció en 2019.

Los dos hijos mayores han seguido caminos relacionados con el deporte. Pacho, el primogénito, de 28 años, compite en torneos internacionales de jiu-jitsu.

Por su parte, Sira Martínez, de 26 años, se ha abierto camino en la hípica como amazona. El año pasado, además, fue elegida por la Real Federación Española de Hípica para formar parte del Equipo Nacional de Salto de Obstáculos.