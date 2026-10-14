Cesc Fábregas, 39 años: "El dinero invertido en coches o jets desaparece, trato de gastar en cosas que me aporten valor"

El fútbol se ha consolidado desde hace años como una industria capaz de generar enormes cantidades de dinero. Los futbolistas profesionales se encuentran entre los principales beneficiados de este negocio y muchos consiguen acumular grandes fortunas durante su carrera.

Sin embargo, saber administrar esos ingresos resulta fundamental para garantizar la estabilidad económica una vez que llega la retirada. Una cuestión sobre la que Cesc Fábregas ha querido reflexionar en una reciente entrevista.

El actual entrenador del Como y exjugador de equipos como el Arsenal y el Barcelona ha defendido la importancia de invertir pensando en el futuro, en lugar de destinar grandes cantidades de dinero a artículos de lujo.

"Hay que gastar el dinero en cosas que aporten valor a vuestro futuro. El dinero invertido en coches o jets desaparece, trato de gastar en cosas que me aporten valor para el futuro", ha explicado.

Más allá de las compras ostentosas, los relojes exclusivos o los vehículos de alta gama, el técnico considera que los jugadores deben priorizar las inversiones que contribuyan a mejorar su rendimiento deportivo.

Entre ellas, ha destacado la contratación de chefs privados para cuidar la alimentación, el trabajo de preparación mental y el refuerzo de la condición física mediante apoyos especializados.

Cesc Fàbregas, durante el partido ante el Monza la temporada pasada. Europa Press

Para Fábregas, alcanzar y mantener un nivel de élite requiere que los futbolistas trasladen la disciplina del entrenamiento a todos los ámbitos de su vida. La constancia, el esfuerzo y la inversión en uno mismo son factores esenciales, una filosofía que compara con la manera de actuar de los grandes directivos empresariales.

El entrenador también ha recordado que, durante los mejores años de su carrera como jugador, los salarios del fútbol no alcanzaban las cifras que perciben actualmente muchas estrellas.

A pesar de ello, asegura que siempre procuró destinar sus ingresos a aquello que consideraba realmente importante. "Cuando yo estaba en la cima de mi carrera, no ganaba ni de lejos lo que ganan los jugadores hoy en día. Pero, aun así, invertía mi dinero en lo que realmente importaba", ha señalado.

Menos caprichos y más inversión en uno mismo

Fábregas ha insistido en que los lujos innecesarios pueden convertirse en una fuente de distracción para los deportistas. En su opinión, el éxito en el fútbol no depende exclusivamente de las condiciones naturales de cada jugador, sino también de su compromiso y de las decisiones que toma fuera del terreno de juego.

Por eso, considera que prescindir de determinados gastos superfluos forma parte de una estrategia orientada a mejorar el rendimiento. Trabajar la fortaleza mental, mantener una buena preparación física y cuidar la nutrición son, desde su perspectiva, aspectos prioritarios en los que los futbolistas deberían invertir recursos.

El técnico del Como también ha puesto el foco en las nuevas generaciones, a las que anima a cuidar más su cuerpo y a dar menos importancia al materialismo.

Su planteamiento parte de una idea sencilla: tanto en el deporte como en los negocios, los resultados están relacionados con el esfuerzo y los recursos que cada persona decide dedicar a sus objetivos.

"Tu carrera dura máximo 20 años. Luego te quedan 50 años de vida. ¿En qué estás invirtiendo para esos 50 años?", ha planteado Fábregas, invitando a los jugadores a pensar más allá de su etapa profesional.

En esa planificación a largo plazo, el entrenador también ha defendido la importancia de trabajar con especialistas en preparación mental, continuar formándose académicamente y recurrir a asesores profesionales independientes para tomar decisiones financieras con criterio.

El propio Fábregas ha orientado parte de su patrimonio hacia inversiones inmobiliarias y actividades de asesoría empresarial, además de contar con participaciones en el Como.

Una estrategia que refleja su apuesta por diversificar sus fuentes de ingresos y construir una base económica que vaya más allá de su trayectoria en los banquillos.