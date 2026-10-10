Rafael, padre de David Soria (33): "Empezó a jugar en el colegio, y siempre se ponía en la portería. Así empezó todo"

David Soria, portero del Getafe CF, es uno de los guardametas más sólidos y reconocibles de La Liga. Su carrera, marcada por la perseverancia, lo llevó de quedarse sin equipo en su juventud a convertirse en capitán azulón, referente del club y poseedor del récord de titularidades consecutivas en Primera División.

Nacido en Madrid en 1993, David Soria descubrió pronto su vocación. Su padre, Rafael Soria, recordó en una entrevista con Marcet Football University que la afición por el fútbol llegó desde niño: "La pasión por el fútbol corría en sus venas desde pequeño. Empezó a jugar en el colegio, y siempre se ponía en la portería. Así empezó la cosa. Y luego fue poco a poco…".

La familia fue clave en sus primeros pasos. "No simplemente entendimos su pasión, sino que intentamos hablar con las personas que conocíamos para que se le abrieran oportunidades", explicó Rafael Soria.

Tras formarse en la cantera del Real Madrid, Soria vivió una etapa complicada al quedarse sin ficha y buscar equipo. Su padre lo recordó con emoción: "Se quedó sin ficha y empezó a probar en varios equipos, pero la cosa no salía. En esa situación nunca me habría imaginado que llegaría a dónde ha llegado. David insistió, insistió e insistió… Hasta que le tocó el premio".

Ese premio llegó con el Sevilla FC, que lo incorporó en 2013. Soria progresó desde el equipo C y el filial hasta el primer conjunto, con el que fue titular en la Europa League 2015-16 y levantó el título continental, su gran éxito como futbolista sevillista.

"Cuando el Sevilla le fichó, fue algo para llorar. No sabía por dónde cogerlo… fue una sensación increíble", confesó su padre sobre aquel momento decisivo.

En el verano de 2018, Soria fichó por el Getafe CF procedente del Sevilla. Desde entonces se ha consolidado como uno de los porteros más fiables de La Liga.

Su mayor hito llegó en agosto de 2026, cuando alcanzó 193 titularidades consecutivas en La Liga ante el Osasuna y superó el récord histórico de Juan Antonio Larrañaga. Su última suplencia liguera data de la temporada 2020-21.

El Getafe le reconoció además con la Insignia de Oro y Brillantes del club, y en junio de 2026 renovó su contrato hasta 2030, blindando a su capitán y portero titular.

De aquel niño que elegía la portería en el colegio a un récord histórico en La Liga: la historia de David Soria es la de una insistencia convertida en éxito