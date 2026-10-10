Lamine Yamal, 19 años, sobre su infancia: "Vi a mi padre ir por las calles recogiendo chatarra para que yo pudiera comer"

A pesar de haber alcanzado la cumbre del fútbol internacional a una edad asombrosamente temprana, Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona, mantiene sus pies firmemente asentados sobre la tierra.

Con apenas 19 años cumplidos, el brillante atacante ha comenzado a reflexionar públicamente sobre los orígenes humildes que moldearon su personalidad y la inmensa gratitud que guarda hacia la dedicación de sus progenitores.

En una reciente entrevista concedida al prestigioso diario británico The Guardian, el futbolista rememoró sus vivencias en el barrio de Rocafonda, en la localidad de Mataró, donde se crió junto a sus padres.

Al evaluar el peso de las expectativas mediáticas en comparación con la realidad de su entorno, el deportista explicó que la verdadera tensión jamás procede del césped, sino de las privaciones vividas durante los años más complejos de su juventud.

Al rememorar la entrega incondicional de su entorno familiar, el delantero pronunció unas conmovedoras declaraciones sobre el sentido del sacrificio: "Vi a mi madre luchar para que yo pudiera jugar al fútbol. He visto a mi padre ir por las calles recogiendo chatarra para que yo pudiera comer. Eso es miedo".

Para el internacional español, el éxito en la alta competición significa ante todo una valiosa oportunidad para asegurar el bienestar material de sus allegados y velar por el crecimiento de su hermano pequeño.

Durante la misma conversación con la prensa inglesa, detalló que el compromiso ético con los suyos brota del recuerdo directo de las carencias compartidas.

Lamine Yamal celebrando un gol con la Selección. Reuters

"Es responsabilidad: tengo a mi familia. He sufrido, he luchado con ellos, hemos pasado por malos momentos y ahora que estamos disfrutando de la vida, tengo que continuar", argumentó con absoluta rotundidad.

Esa sólida perspectiva le permite mantener la compostura frente al estrellato. En ese contexto, recalcó que deslumbrarse por los elogios carece de sentido: "Solo los estúpidos harían eso. Sé que el fútbol es el 0,000001% de la vida".

Esta pronunciada sensatez se refleja también en la evolución de sus rutinas de trabajo. En un diálogo concedido al canal oficial del medio deportivo francés L'Équipe, el extremo analizó el proceso de transformación que experimentó al sufrir contratiempos físicos en su etapa inicial.

"Al principio yo decía: 'Soy un niño, no me puede pasar nada, no me puedo lesionar, soy como un plástico, ¿sabes?, me recupero al momento'", reconoció sobre su mentalidad previa.

Sin embargo, la exigencia del calendario profesional le llevó a comprender la urgencia de cuidar la alimentación, priorizar el descanso y someterse a tratamientos preventivos.

De esta manera, el talentoso jugador demuestra que la brillantez que exhibe en cada partido hunde sus raíces en la humildad y las enseñanzas de su hogar. Lamine Yamal avanza en su carrera conservando intacta la memoria de aquellos sacrificios colectivos.