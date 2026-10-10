El éxito de Camavinga fuera del fútbol: su esperada apertura en Madrid de un club para 'milmillonarios' de 500 m2

Eduardo Camavinga amplía su actividad empresarial con Azuria, un proyecto que pretende reunir gastronomía de lujo, coctelería y ocio nocturno en el paseo de la Castellana.

El centrocampista del Real Madrid participa junto a otros deportistas en un establecimiento de unos 500 metros cuadrados, concebido para atraer a una clientela internacional con elevado poder adquisitivo.

El negocio se ubica en el número 78 de la avenida madrileña, en el local que anteriormente ocupaba el restaurante asturiano La Madreña. Según informó El Confidencial, los promotores situaron inicialmente la inauguración a mediados de septiembre pero por ahora sigue sin haber fecha definitiva de apertura.

La propuesta de Azuria va más allá de un restaurante convencional. Su presentación corporativa plantea un espacio activo durante distintas franjas del día, con desayunos, comidas de trabajo, cenas y una oferta de bebidas que dé paso al entretenimiento nocturno. El establecimiento contará con una zona interior y una terraza exterior.

En el apartado culinario, el proyecto anuncia una combinación de influencias mediterráneas, sudamericanas y africanas. Esa mezcla aspira a convertirse en uno de sus elementos distintivos.

La oferta se completará con cócteles, espacios de encuentro y áreas destinadas al consumo de shishas. El planteamiento busca que la experiencia no termine con la cena, sino que continúe en un ambiente de club, dentro del mismo establecimiento.

Una inversión compartida con figuras del baloncesto

Camavinga no afronta esta iniciativa en solitario. Entre los participantes figuran Guerschon Yabusele y Vincent Poirier, ambos con pasado en el equipo de baloncesto del Real Madrid, además de Chima Moneke y Donta Hall.

El proyecto también cuenta con Tin Herjavec, vinculado al desarrollo empresarial y la estrategia de marca.

Eduardo Camavinga, junto a su hermano Sebastiao. Redes sociales

A ellos se suma Sebastiao, hermano del internacional francés y compañero en otras iniciativas comerciales. Los dos ya habían impulsado The Camavinga House, un negocio situado en Chamberí que combina barbería y moda.

La entrada en la restauración y el ocio exclusivo amplía así una trayectoria emprendedora paralela a la carrera deportiva del madridista.

Exclusividad y una inauguración pendiente de confirmar

Azuria orienta su propuesta hacia deportistas, empresarios, residentes con grandes patrimonios y turistas interesados en experiencias de lujo. También busca atraer a creadores de contenido relacionados con ese estilo de vida.

La ubicación, próxima al Santiago Bernabéu, encaja con esa intención de conectar con un público internacional.

La dimensión privada del negocio aparece igualmente en su sistema de acceso anunciado. Una información de agosto señalaba que era posible solicitar una invitación por correo electrónico, aunque seguían sin conocerse condiciones definitivas como posibles cuotas o reservas abiertas al público.

Lo que está claro es que Camavinga sigue apostando por su incursión empresarial en el lifestyling alrededor de Madrid, ciudad en la que lleva viviendo desde hace cinco años.