Los 20 entrenadores de la Premier League responden al escándalo del Manchester City: "Debe haber consecuencias"

El caso del Manchester City ha marcado las ruedas de prensa previas al regreso de la Premier League. La comisión independiente declaró al club culpable de 114 infracciones de la normativa financiera y la entidad ha recurrido el fallo.

Mientras continúa el procedimiento y se esperan las posibles sanciones, los técnicos han abordado cuestiones como la igualdad entre los competidores, el valor de los títulos y la necesidad de resolver la situación cuanto antes.

Enzo Maresca - Manchester City

"La razón por la que me incorporé a este club es que confío completamente, al cien por cien, en los propietarios, el director ejecutivo, el director deportivo y toda la organización. No tengo ninguna duda al respecto. He hablado con el club y todos tenemos confianza. Probablemente, el momento adecuado para hablar de esto será cuando ganemos el recurso".

Mikel Arteta - Arsenal

"Entiendo perfectamente la pregunta, pero es muy importante que respetemos el procedimiento y los plazos. Sigue siendo un proceso abierto que no se ha resuelto porque se ha recurrido. Mi postura y la del club es no hacer más comentarios hasta que se resuelva por completo".

Fabian Hürzeler - Brighton & Hove Albion

"No puedo controlar nada de eso. Lo único en lo que realmente puedo concentrarme es en nuestra preparación y en cómo estamos trabajando. Es una distracción que no está en nuestras manos. Espero que se resuelva, pero ya tengo suficientes asuntos de los que ocuparme. He oído que hay procedimientos en marcha, así que resulta muy difícil decir algo ahora".

Keith Andrews - Brentford

"Es una situación de enorme importancia que la Premier League tiene que afrontar. Como todavía está en marcha, creo que no sería apropiado que profundizara demasiado en ella. Debemos respetar a las autoridades, que están intentando alcanzar la resolución correcta, algo que estoy seguro de que harán. El objetivo y el deseo de todos es que el desenlace llegue cuanto antes".

Daniel Farke - Leeds United

"No es mi tema. Mi tema es el fútbol. Hay personas más cualificadas para hablar de esto. No tiene sentido que ahora todo el mundo quiera opinar sobre este asunto. No tiene nada que ver conmigo; yo no participé en la lucha por el título durante aquellos años".

Andoni Iraola - Liverpool

"Creo que la incertidumbre no es buena para ninguno de los implicados. Pero el procedimiento sigue en marcha. Tenemos que ser pacientes, como todos los demás, y ver qué ocurre al final".

Andoni Iraola, en rueda de prensa con el Liverpool. Liverpool FC

David Moyes - Everton

"Yo no estaba aquí cuando el Everton atravesó aquellos momentos difíciles. Desde donde estoy ahora, parece terrible que nos hayan quitado puntos y que hayamos tenido que pagar multas no hace tanto tiempo. Hay otros asuntos que ocurrieron hace casi diez años y que no se han resuelto. Me resulta muy difícil entenderlo. Espero que no sea solo el Everton el que esté siendo tratado injustamente".

Sergej Jakirović - Hull City

El entrenador del Hull City no abordó el veredicto del Manchester City durante su rueda de prensa del viernes.

Matthias Jaissle - Newcastle United

"Como entrenador de otro club, no estoy en condiciones de juzgarlo y no es mi trabajo. Las autoridades se están ocupando de ello y existe un procedimiento claro que se seguirá. Hablando en nombre de todo el club, lo adecuado es centrarnos en lo que podemos mejorar y en aquello sobre lo que podemos influir en el terreno de juego".

Xabi Alonso - Chelsea

"Hay una decisión, pero necesitamos ser pacientes y esperar a las sanciones definitivas de la comisión. Creo que sus miembros tienen suficiente independencia para valorar todas las circunstancias. No soy un experto y, sea cual sea nuestra opinión, son ellos quienes deben tomar la decisión. Tenemos que respetarlo y ser pacientes".

Xabi Alonso, en rueda de prensa con el Chelsea. Chelsea FC

Gary O'Neil - Ipswich Town

"No le he prestado demasiada atención. No es algo en lo que esté implicado ni en lo que quiera estarlo. Corresponde a las autoridades alcanzar las conclusiones correctas. Tenemos un bloque de cinco partidos muy interesante por delante y no voy a distraerme. Para ser sincero, no le he dedicado ni un segundo".

Michael Carrick - Manchester United

"Tengo mis propias preguntas sobre ello; me ha afectado personalmente de distintas maneras a lo largo del tiempo. Lo que sí diré es que resolverlo cuanto antes es fundamental para todos. La rapidez es esencial para que todos tengan claridad, puedan afrontar la situación y seguir adelante, ocurra lo que ocurra. Es una situación sin precedentes a este nivel y con un impacto enorme. Todos necesitamos saber qué va a pasar".

Oliver Glasner - Nottingham Forest

"Ahora mismo no hay un veredicto definitivo. Por eso no veo sentido en comentar el caso del Manchester City, porque no puedo hacerlo. Pero, en términos generales, si alguien hace trampas, debe ser castigado. Si no las hace, no. Todos esperamos, por la integridad del fútbol y de la Premier League, que la última palabra llegue pronto".

Régis Le Bris - Sunderland

"Mi postura es sencilla: el fútbol tiene reglas, dentro y fuera del terreno de juego. Hay que respetarlas. Cuando se incumplen, debe haber consecuencias; de lo contrario, no es justo. Queremos una competición justa, un juego limpio. Por eso las autoridades competentes tienen que ser implacables; de lo contrario, la competición pierde su valor".

Pierre Sage - Crystal Palace

"Ya hemos jugado contra el Manchester City; por eso no tengo demasiado interés en analizarlos en profundidad. Ahora que están todos los hechos sobre la mesa, creo que corresponde al tribunal tomar la decisión. Pero llegará pronto, porque todo el mundo quiere saber qué va a ocurrir".

Unai Emery - Aston Villa

Emery no abordó el asunto en su comparecencia del viernes, pero sí se pronunció en una entrevista con Diario de Sevilla: "Eso es algo que tendrán que decidir los tribunales y los responsables. Me da pena por cómo jugaba ese equipo. Con Guardiola, hubo momentos en los que no tenían rival".

Marco Rose - Bournemouth

"No soy de los que acusan a alguien sin tener suficiente información. Por supuesto, escucho y leo todo, pero no dispongo de todos los datos. Confío en las personas que se ocupan de este tipo de asuntos y situaciones; después veremos qué ocurre. Soy entrenador de fútbol, no político. Me encanta ser entrenador de fútbol y quiero que siga siendo así".

Frank Lampard - Coventry City

"Todos hemos visto la noticia; evidentemente, es una noticia importante. El Manchester City va a recurrir. ¿Qué puedes decir cuando hay un recurso en marcha? No conozco el asunto desde dentro; estoy completamente al margen. Jugué en el Manchester City hace ya mucho tiempo, durante un año. Esperaremos a ver cuál es el resultado del recurso y qué sucede después. No conozco en absoluto los plazos".

Álvaro Arbeloa - Fulham

"Prefiero no hacer comentarios. Soy el entrenador del Fulham y tengo que tomar muchas decisiones sobre mi equipo. Eso es lo más importante".

Roberto De Zerbi - Tottenham Hotspur

"No tengo tiempo para pensar en otros problemas que no sean los de mi equipo y mi club. Creo que hay personas que deben decidir y asumir esa responsabilidad con valentía y honestidad, siempre. No es mi trabajo. Mi trabajo es ser entrenador, pero me gusta respetar las reglas, como a todas las personas de nuestro club".