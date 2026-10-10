El Atlético se burla de la lesión de Valverde en el derbi: "El 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada"

El Atlético de Madrid reavivó este viernes la polémica del último derbi con un mensaje dirigido al Real Madrid por la recuperación de Fede Valverde.

La vuelta del centrocampista uruguayo a la convocatoria blanca, menos de tres semanas después de lesionarse en el Metropolitano, sirvió al club rojiblanco para cuestionar con sarcasmo la gravedad del diagnóstico difundido por su rival.

"Queremos felicitar al Real Madrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada", publicó el Atlético en su cuenta oficial de X.

El texto apareció acompañado de las etiquetas "#RecuperaciónMilagrosa", "#ParteMédico", "#EsguinceGrado3" y "#HistoriaQueTúHiciste", que reforzaban el tono de burla del mensaje.

El detonante fue la inclusión de Valverde en la lista para recibir al Villarreal este sábado. El internacional uruguayo había regresado al trabajo con sus compañeros y quedó a disposición del cuerpo técnico después de una ausencia que también le impidió participar en los compromisos de su selección durante el parón.

La polémica del Metropolitano

El origen del enfrentamiento se remonta al derbi del 20 de septiembre, que terminó con victoria del Atlético por 2-1.

Una dura entrada de Kang-in Lee sobre el tobillo de Valverde provocó las protestas del Real Madrid, que reclamó la expulsión del futbolista rojiblanco. El centrocampista madridista, pese al golpe, pudo continuar hasta el final del encuentro.

La controversia no terminó con el pitido final. El Madrid comunicó inicialmente que su jugador sufría un "traumatismo severo en el tobillo izquierdo". Dos días después, el 22 de septiembre, precisó el diagnóstico con un nuevo parte: "esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo".

Fede Valverde, tras la entrada de Kang-In Lee. Europa Press

La entidad dejó su recuperación pendiente de evolución, sin establecer públicamente una fecha concreta para su regreso.

Entre aquel diagnóstico y la convocatoria anunciada este viernes transcurrieron 17 días. Desde la disputa del derbi, el intervalo fue de 19. Ese margen alimentó la respuesta del Atlético, que presentó la reincorporación de Valverde como una recuperación extraordinaria para poner en entredicho el alcance de la lesión anunciado por el Madrid.

Un dardo al parte médico

La publicación desplazó así el foco desde la entrada y la discusión arbitral hacia la comunicación médica del club blanco. Una acusación indirecta encubierta en una falsa felicitación: el Atlético sugiere que la gravedad transmitida tras el partido no encaja con la rapidez de la vuelta del futbolista.

Sin embargo, el mensaje rojiblanco no aporta pruebas que permitan concluir que el diagnóstico fuera incorrecto. El parte oficial tampoco contenía un plazo cerrado de baja con el que contrastar el regreso.

La controversia se sostiene, por tanto, sobre la interpretación que hace el Atlético de los tiempos de recuperación y sobre el enfrentamiento previo entre ambos clubes.

Además, entrar en una convocatoria no equivale a disputar el encuentro ni garantiza completar los noventa minutos. Cuando el Atlético publicó su mensaje, lo confirmado era que Valverde había vuelto al grupo y figuraba entre los disponibles para medirse al Villarreal. Su participación y su respuesta sobre el césped todavía están por comprobar.