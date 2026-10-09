Tres personas heridas leves tras desplomarse una farola en un acto con el seleccionador Luis de la Fuente

Un gran susto alteró la normalidad en la visita de Luis de la Fuente a Valencia. Tres personas resultaron heridas en el acto de presentación del mural de la selección española en el barrio de Monteolivet donde el técnico nacional era el gran protagonista.

Acompañado por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis de la Fuente acudió a este evento para inaugurar una ilustración en la que se le veía a él siendo manteado por sus jugadores tras el éxito en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, en el tramo final del acto, una farola cayó de manera inesperada y dejó a tres personas heridas de carácter leve.

Tal y como confirmó la alcaldesa de la ciudad, María José Català, varios aficionados se subieron a esta farola y provocaron que se venciera. La caída de esta pieza del mobiliario urbano provocó que tres personas que acudían a este acto de homenaje resultaran heridas.

La Policía que estaba presente en el acto asistió en ese mismo momento a los heridos y llamó a una ambulancia. Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el aviso entró a las 16.42 horas por la rotura de una farola en la plaza Vicente Alcober.

Una vez que llegaron al lugar del accidente, los servicios sanitarios atendieron a las tres personas. Una de ellas, una mujer de 56 años que presentaba un golpe cervical. Otro, un hombre de 49 años con un golpe en la cabeza. Y la última, una chica de 16 años que también presentaba un golpe en la cabeza.

Luis de la Fuente atiende a los medios en la previa del partido ante Inglaterra. Reuters

Mientras que a la mujer de 56 años se le pudo prestar atención en el mismo lugar de los hechos, las otras dos personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital General de Valencia para ser sometidos a una revisión más profunda.

Además, Rafael Louzán y Luis de la Fuente acudieron a la recepción por el Día de la Comunitat Valenciana y allí fueron recibidos por Pérez Llorca, el presidente de la Generalitat.

Luis de la Fuente posa con Rafael Louzán, presidente de la RFEF, tras firmar su renovación con España. RFEF

Por otra parte, el Gobierno valenciano también reconoció con su Alta Distinción a dos jugadores valencianos campeones del mundo este pasado verano como Ferran Torres y Alex Grimaldo.