Mario Suárez, 39 años: "Fue muy duro para la familia estar en China, mi prioridad era volver a España y a Madrid"

Tras una extensa y exitosa carrera en la élite, Mario Suárez dejó un gran legado como centrocampista y una trayectoria marcada por grandes títulos, experiencias exóticas y, sobre todo, decisiones donde la familia siempre ha terminado jugando el papel más importante.

La carrera deportiva de Mario Suárez es el reflejo de un mediocentro de pura entrega. Formado en la cantera del Atlético de Madrid, se curtió en clubes como el Valladolid, el Celta y el Mallorca antes de regresar a la disciplina rojiblanca.

Allí, bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone, vivió sus años dorados: conquistó una Liga, una Copa del Rey, una Europa League y dos Supercopas, convirtiéndose en un fijo del centro del campo rojiblanco. Su talento le llevó a ser internacional absoluto con la selección española y a probar suerte en ligas europeas con la Fiorentina y el Watford, además del Valencia en España.

Sin embargo, uno de los capítulos que más marcó su vida no fue en Europa, sino en Asia. En 2017, Mario Suárez emprendió una aventura en la Superliga de China fichando por el Guizhou Hengfeng.

En una entrevista en la Cadena COPE hace tiempo, el exjugador confesó la realidad de aquel traspaso millonario: "Somos unos privilegiados, pero tenemos mucho sacrificio también. Lo de China fue una oportunidad económica irrechazable. Se dio así. Pero cuando ya estás allí valoras las cosas. Ves que tu familia sufre, que tu mujer y los niños no están del todo bien".

El choque cultural fue mayúsculo. La barrera del idioma y las costumbres complicaron el día a día, alejándoles de la tranquilidad que buscaban.

"Por mi situación personal, he estado dos años en China. En los cuales ha habido cosas buenas pero para la familia era muy complicado, vivíamos en un hotel, era una ciudad muy poco occidental, no había nada para las personas extranjeras", detalló el madrileño.

Ante esa situación, la decisión estaba clara: tocaba volver a casa. "Fue muy duro para la familia. Mi prioridad era volver a España y a Madrid, salió la opción del Rayo y estoy muy agradecido", explicó.

En el club vallecano encontró la estabilidad que necesitaba para cerrar su carrera rodeado de los suyos. "Muy contento de estar aquí y de que mi familia esté bien y mis hijos estén yendo a la escuela. Hay cosas más importantes que el fútbol. Mi prioridad era venir aquí".