Edu Aguirre, sobre la rima hacia Vinicius: "No hace gracia que se metan con su físico. Exculpo a Lamine, pero no hace gracia"

El reciente episodio vivido durante una batalla de gallos, en la que el freestyler Bnet lanzó una controvertida rima sobre el aspecto físico del jugador del Real Madrid, Vinicius Jr, sigue generando reacciones.

La frase, que provocó las carcajadas del canterano del FC Barcelona Lamine Yamal, presente entre el público, ha llegado a las mesas de debate deportivo, donde ha encontrado posturas muy firmes. Una de las más contundentes ha sido la del periodista Edu Aguirre en El Chiringuito.

Los hechos ocurrieron durante un evento de freestyle urbano, donde Bnet atacó a su rival utilizando los nombres de los dos futbolistas: "Te crees que eres Lamine, te crees que eres un figura, y tú no eres Lamine, eres Vinicius, ¿qué pasa en tu mandíbula?".

Las cámaras captaron de inmediato la reacción de Lamine Yamal, quien no pudo contener la risa ante el inesperado remate. La viralidad del momento trasladó el clip de las redes sociales a la televisión, abriendo el debate sobre los límites del humor y el respeto en este tipo de competiciones.

Al abordar el tema en el plató de El Chiringuito, Edu Aguirre se mostró totalmente contrario a celebrar la burla, restándole además cualquier tipo de mérito artístico. "Creo que la rima es mala, ni siquiera rima", comenzó expresando el tertuliano con gesto serio.

Aguirre quiso dejar claro que su crítica no iba dirigida al formato en sí, sino al contenido del mensaje: "No entro a valorar la cultura de las batallas de gallos, la cultura de las chirigotas o la cultura de las viñetas. Simplemente, cuando se meten con el físico de una persona, no me gusta, no me hace gracia".

El periodista quiso trazar una línea muy clara entre lo que considera una burla lícita en el ámbito futbolístico y lo que cruza al terreno personal. "Si dicen 'Vinicius que falla todos los goles y hace una bicicleta y se cae', te lo compro", argumentó Aguirre.

"Pero se meten con el aspecto físico de Vinicius, de una persona que no está ahí, y no me hace gracia. Igual que en las chirigotas, es algo que no lo entiendo", añadió. Para el colaborador, la situación ni siquiera merecía la pena ser discutida en el programa debido a la baja calidad y el mal gusto del chiste.

Finalmente, Aguirre quiso zanjar cualquier intento de criminalizar la reacción de la joven estrella del Barça, separándolo por completo de la polémica. "A Lamine por supuesto que le exculpo porque está en un ambiente de gracia, serán sus amigos y para mí Lamine no tiene ninguna culpa", sentenció con rotundidad.