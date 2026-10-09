Antón Meana, periodista, sobre Mbappé: "El Bernabéu ya no solo le pide goles. Si no baja, en la siguiente jugada le pitan"

El Real Madrid regresa este sábado al Estadio Santiago Bernabéu para medirse al Villarreal en una cita liguera marcada no solo por la imperiosa necesidad de sumar los tres puntos, sino también por el examen continuo al que la afición blanca somete a sus principales estrellas.

En el centro de todas las miradas se encuentra Kylian Mbappé, cuya adaptación al ecosistema de Chamartín sigue generando un intenso debate sobre el nivel de compromiso y trabajo defensivo que el público madrileño le exige al astro francés.

El análisis de esta compleja relación entre el delantero galo y la grada de Concha Espina fue uno de los ejes centrales de la tertulia en el programa El Larguero de la Cadena SER.

Durante la emisión, el periodista Antón Meana desgranó la metamorfosis en las demandas del aficionado madridista respecto a su gran fichaje estival.

Para la parroquia del Bernabéu, los destellos individuales o las cifras goleadoras aisladas ya no representan un cheque en blanco si no vienen acompañados de una implicación colectiva intachable durante los noventa minutos.

"No es que le pidan a Mbappé goles. Hace tiempo que si Mbappé mete un gol en el Bernabéu y a la jugada siguiente no baja, le pitan", explicó Meana al detallar el grado de fiscalización que sufre el ariete.

El periodista subrayó que la grada ha alcanzado un umbral de impaciencia inmediato: "Mete gol y a la jugada siguiente la falla delante del portero y le pitan. Ya ha llegado un punto en que no le pasan ni media a Mbappé. Y ese clima a él no le beneficia".

Según se expuso en el programa, el delantero galo no está logrando interpretar esta presión como un incentivo competitivo, sintiéndose descolocado ante los murmullos de la hinchada.

Acostumbrado a gozar de un estatus de privilegio inamovible en sus etapas anteriores, Mbappé ha desembarcado en un club donde el escudo está por encima de cualquier individualidad. "A él nunca le han exigido eso, ni en el Paris Saint-Germain ni en la selección francesa", reflexionó en los micrófonos de la SER.

Añadió que "si desde que empezaste a jugar en la élite has creído que tienes una serie de componendas en el campo por ser una superestrella mundial, aquí no entiendes que no las tengas".

Este sábado, ante el Villarreal, Mbappé afronta una nueva prueba de fuego ante su afición. El encuentro servirá de termómetro para comprobar si el '9' madridista da un paso al frente en el sacrificio colectivo o si la exigencia del Bernabéu vuelve a hacerse notar a la mínima concesión sobre el césped.