Santi Cañizares, 56 años, sobre el vídeo de Mbappé en bici: "Me parece una chorrada. Es el último problema del Madrid"

El debate extradeportivo vuelve a rodear al Real Madrid, y esta vez el foco está puesto en la actividad privada de Kylian Mbappé.

Las recientes imágenes del delantero francés montando en bicicleta durante su periodo de recuperación física, unidas a su comentada escapada a París en días pasados, han desatado una intensa discusión en el entorno madridista. Sin embargo, no todas las voces autorizadas consideran que la situación revista gravedad.

En la emisión de anoche de El Partidazo de COPE, Santi Cañizares quiso restar dramatismo al asunto y analizó la repercusión de los movimientos del astro galo con un tono pragmático y directo.

El exportero internacional fue contundente desde el inicio de su intervención al referirse a la grabación del atacante: "Mira, lo de la bici me parece una chorrada".

A juicio del actual analista, la advertencia pública realizada días atrás por José Mourinho sobre las precauciones que deben tomar los futbolistas profesionales lejos del césped debe interpretarse con matices y sentido común.

Cañizares subrayó que "el problema es que Mourinho lo que trata de decir es, vamos a ver, los jugadores tienen que cuidar su salud cuando no están en el campo. Y lo que pasa que pone ejemplos que son muy subjetivos".

Para ilustrar su postura, diferenció entre un paseo recreativo y una práctica peligrosa: "Tú puedes ir con la bicicleta dando un paseo con tus hijos o puedes tirarte por una montaña hacia abajo con una bici de... Claro, entonces eso es muy subjetivo, absolutamente subjetivo".

Kylian Mbappé se lesiona con Francia. Reuters

Asimismo, el exfutbolista insistió en que el verdadero rendimiento del equipo se calibra en el terreno de juego y no en anécdotas procedentes de internet:

"Y sobre todo el último problema que tiene el Real Madrid es la bicicleta de Mbappé, porque no hay fútbol y no hay forma de medir el nivel de los jugadores, no hay forma de medir el talante del público, no hay forma de medir muchas cosas que yo creo que están por medirse en el Bernabéu en este próximo mes".

Respecto al controvertido viaje del atacante a la capital francesa, Cañizares recordó el impacto comercial inherente a las grandes estrellas del fútbol moderno:

"Y sobre lo de París o no París, bueno, pues si es que estos jugadores ya sabemos que son una marca y, como son una marca, pues tienen objetivos publicitarios, tienen objetivos de todo tipo, empresariales, y hay que asumirlos. Eso o fichar a uno de otro sitio que no sea tan mediático, pero el Real Madrid toda la vida ha tenido este tipo de jugadores".

De este modo, el exguardameta zanjó la controversia pidiendo poner el foco en la competición real.