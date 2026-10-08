Lucas Vázquez, 35 años, sobre su infancia: "Mi vida era con un balón. Jugaba con mi hermano en la habitación, en el pasillo..."

El fútbol es caprichoso y, a menudo, los caminos de los grandes jugadores toman giros inesperados. Tras toda una vida defendiendo la camiseta blanca, Lucas Vázquez, el incombustible extremo y lateral abrió un nuevo capítulo en su carrera al fichar por el Bayer Leverkusen en el verano de 2025.

Tras 18 años y 23 títulos en la disciplina del Real Madrid, el gallego decidió hacer las maletas rumbo a la Bundesliga. Firmó un contrato por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2027, aportando su innegable experiencia, táctica y entrega al juego del equipo alemán.

Sin embargo, para entender la figura de Lucas y su éxito sostenido en la élite, hay que remontarse a sus orígenes. La pasión por el balón rodó siempre dentro de su propio hogar, donde el fútbol era más que un pasatiempo; era un estilo de vida.

Él mismo lo recordaba en un acto hace tiempo con patrocinadores, rememorando cómo prendió esa llama: "Me acuerdo que desde pequeñito, en mi casa con mi hermano que es muy aficionado al fútbol y que le gusta jugar, me lo inculcó desde pequeño. Jugábamos en mi habitación, en el salón, en el pasillo. Mi vida era toda con un balón, no me acuerdo de estar jugando a otra cosa que no fuese el fútbol".

Ese niño que destrozaba el mobiliario a balonazos vio recompensado su esfuerzo cuando el destino tocó a su puerta de la forma más sorprendente.

El salto a la exigente cantera blanca se dio gracias a una llamada que cambiaría el rumbo de su familia para siempre: "Un día llegó mi padre a casa y me dice que le acaba de llamar Míchel. Por aquel entonces era el director de la cantera del Real Madrid y le había dicho que si quería ir a hacer las pruebas a principios de agosto con el Juvenil C. Cuando me lo dijo no me lo creía".

A partir de ahí, su trayectoria es historia del fútbol español. Desde su cesión al Espanyol hasta su regreso para consagrarse en el primer equipo del Santiago Bernabéu, Lucas nunca fue el jugador más mediático, pero sí uno de los más fiables y queridos.

Su carácter indomable es, de hecho, su gran seña de identidad. Como se definió en aquel mismo evento: "Lucas Vázquez es un tío intenso, trabajador, que le gusta jugar en equipo y, sobre todo, que le gusta ganar".

Esa misma intensidad y mentalidad ganadora es la que ahora exprime bajo las órdenes de su nuevo club en Alemania. A sus 35 años, el gallego demuestra en el Bayer Leverkusen que su fútbol sigue intacto, confirmando que, sin importar el país o la camiseta, sigue siendo aquel chico cuya vida entera gira en torno a un balón.