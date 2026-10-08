Los aledaños del Etihad Stadium en la previa de un partido de Champions League del Manchester City. Reuters

Los clubes de la Premier League temen que las interferencias políticas afecten a las posibles sanciones al Manchester City

Los clubes de la Premier League temen que las intromisiones políticas afecten al 'caso Manchester City'. La Premier League declaró culpable al conjunto citizen de haber incumplido las normas del Fair Play financiero, pero desde entonces el asunto ha cobrado una dimensión muy diferente.

Las autoridades políticas no se han mantenido al margen y, de hecho, las palabras del primer ministro inglés y exalcalde de la ciudad de Mánchester han hecho saltar las alarmas en el resto de equipos ingleses.

Andy Burnham aseguró que el fondo de inversión de Abu Dabi, propietario del Manchester City, ha ayudado mucho a Mánchester desde que tomó las riendas en 2008 y que, por lo tanto, sería "muy preocupante" que se marcharan si el equipo recibe una severa sanción.

Tal y como informó la BBC, estos comentarios han levantado ampollas en los clubes de la Premier League, ya que temen que haya interferencias políticas en el caso.

Sin embargo, un portavoz de Downing Street tuvo que aclarar sus palabras, subrayando que "nadie está por encima de la ley" y que si se confirma la culpabilidad tras la apelación tendrán que aceptar una sanción apropiada.

Abu Dabi amenaza

El clima político en torno al 'caso Manchester City' viene en aumento desde que Abu Dabi asegurara que estaba dispuesto a cortar o reducir la inversión que había realizado en los últimos años en el Reino Unido.

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos no se cortó tras conocer que la Premier League había declarado culpable al equipo mancuniano.

Según los datos publicados por el medio especializado Bloomberg, Abu Dabi invirtió más de 30.000 millones de libras en los últimos cinco años en el Reino Unido en sectores como defensa, tecnología y ciencia.

Precisamente esta amenaza del país asiático también inquieta seriamente a los equipos de la Premier League, y temen que pueda influir en el veredicto que tendrá que ofrecer la comisión independiente en los próximos meses.

Mientras tanto, el Manchester City apeló el veredicto por el que la Premier League le declaró culpable de todos los cargos que se le acusaban. El club se expone a sanciones históricas y ejemplares que pueden ir desde una mera multa económica hasta el descenso de categoría o la pérdida de puntos.

Haaland, positivo

Mientras el proceso se esclarece, Erling Haaland habló acerca del caso después del parón internacional.

El delantero quiso mandar un mensaje de tranquilidad y de positivismo a los aficionados citizens en una entrevista concedida al medio Sky Sports.

"Tenemos que estar el uno con el otro y mantenernos positivos. No importa lo que ocurra en la vida, siempre hay que tener una sonrisa. Así que tenemos que ser positivos, mirar hacia adelante, ganar partidos y disfrutar del momento", dijo Haaland.