Borja Iglesias, Héctor Bellerín y Ana Peleteiro reaccionan a la muerte de Maricarmen: "Luchad por lo que es vuestro"

La muerte de Maricarmen Abascal ha provocado muestras de dolor y apoyo también entre figuras del deporte español.

Héctor Bellerín, Borja Iglesias y Ana Peleteiro han compartido publicaciones en sus redes sociales para recordar a la mujer de 87 años, cuyo desahucio en Madrid desencadenó movilizaciones por el derecho a la vivienda. Aitor Ruibal se ha sumado igualmente a los homenajes difundidos tras su fallecimiento.

Maricarmen murió este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, donde permanecía ingresada desde el 23 de septiembre, cuando fue desalojada de su casa. Su situación había alcanzado una gran repercusión pública y convertido su nombre en una referencia de las protestas por la vivienda. La noticia de su muerte ha extendido las expresiones de pesar a distintos ámbitos, incluido el deportivo.

Bellerín comparte una reflexión

El lateral del Betis difundió una publicación ajena que relacionaba el bienestar psicológico con la salud física y lamentaba las circunstancias que habían rodeado los últimos días de Maricarmen. No se trata de un mensaje escrito por el futbolista, sino de un contenido que decidió compartir con sus seguidores.

"La salud mental es salud física, siento mucho que esta mujer haya tenido que vivir en sus últimos días, meses, años, esta violencia física e institucional", dice el texto que aparece compartido en su perfil. La publicación añade: "Me alegro de que le haya dado tiempo a ver lo significativo de su lucha".

Bellerín también compartió una imagen de Maricarmen y un vídeo de octubre de 2025 en el que ella hablaba de su situación. Entre los contenidos difundidos por el jugador figura asimismo un texto de Isabel Serrano que comienza con "Han matado a Maricarmen. No ha muerto".

El mensaje compartido por Héctor Bellerín tras la muerte de Maricarmen. Redes sociales

"Le quitaron su casa, pero no pudieron quitarle su dignidad y la valentía de todo un país que hizo suya su lucha", se lee también en esa última publicación compartida por Bellerín.

Iglesias y Ruibal recuerdan su mensaje

Borja Iglesias recurrió a una publicación del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid para expresar su apoyo. El delantero del Celta compartió una fotografía de Maricarmen acompañada por el lema "Luchad por lo que es vuestro". Aitor Ruibal, futbolista del Betis, difundió también esa imagen.

Iglesias ya se había pronunciado después del desahucio. Entonces señaló: "Por desgracia, el desahucio de Mari Carmen no es un caso puntual. Es la lucha diaria que se vive en este país para poder tener una vivienda digna".

Aquella intervención es anterior a su muerte, lo que refleja que el jugador había seguido el caso antes de compartir este último homenaje.

Peleteiro comparte una imagen

Ana Peleteiro subió a su Instagram una fotografía de Maricarmen llorando dentro de su vivienda, tomada una hora antes del momento previsto para el desahucio.

La reacción de Peleteiro, como las de los mencionados futbolistas, se canalizó a través de publicaciones compartidas que trasladan el recuerdo de Maricarmen y su lucha a los seguidores del deporte español.