Rooney no quiere el título de la Premier League 2011/12 si sancionan al Manchester City: "No me sentiría cómodo"

Wayne Rooney no quiere convertirse en campeón de la Premier League 2011/12 por una decisión tomada años después de que terminara aquella temporada.

El exdelantero del Manchester United, segundo clasificado entonces, ha asegurado que rechazaría una medalla si el Manchester City perdiera el título por el procedimiento abierto sobre presuntas infracciones de las normas financieras de la competición.

Lo explicó en el pódcast Stick to United: "No aceptaría otra medalla aunque se reasignaran los tres títulos ganados por el Manchester City. Para ser sincero, no me sentiría cómodo aceptando otra medalla de la Premier League, porque no creo que nos la merezcamos".

El City conquistó tres ligas durante el periodo examinado en el caso: las de 2011/12, 2013/14 y 2017/18. La Premier League confirmó ayer, 29 de septiembre, que una comisión independiente declaró culpable al Manchester City de todos los cargos relativos a infracciones graves de sus normas financieras durante nueve temporadas y de la mayoría de los relacionados con su falta de cooperación en la investigación.

La sanción se decidirá en una audiencia posterior, por lo que todavía no se ha retirado ninguno de los tres títulos de liga afectados ni se ha acordado reasignarlos. El City tiene hasta el 2 de octubre para recurrir las conclusiones de la comisión.

Una Premier histórica

Para Rooney, la temporada que le afecta directamente no necesita una revisión para explicar por qué el United terminó subcampeón. Ambos equipos cerraron el campeonato con 89 puntos, pero el City se impuso por diferencia de goles.

El conjunto dirigido por Alex Ferguson había llegado a disponer de ocho puntos de ventaja en abril y no pudo conservarla: "Aquella temporada no hicimos lo suficiente para ganar la liga. Me pongo en el lugar de sus jugadores que estuvieron ahí haciendo todo lo posible por ganar el título de la Premier League y, en su mente, lo han conseguido".

La última jornada concentró toda la tensión de aquella carrera. Rooney marcó el gol con el que el United venció 1-0 al Sunderland. Mientras tanto, el City perdía 1-2 ante el Queens Park Rangers en el tiempo añadido.

El gol de Sergio Agüero en el descuento que dio la Premier League al Manchester City en 2012. Premier League

Edin Dzeko empató y Sergio Agüero anotó después el 3-2 que aseguró el campeonato para el equipo de Roberto Mancini. Durante unos instantes, el United había estado a un paso del título; el desenlace lo dejó segundo.

Rooney también pidió ponerse en la situación de quienes jugaron para el City, al margen de lo que finalmente determine el procedimiento disciplinario. "Si, de repente, el Manchester United hubiera hecho lo mismo y me quitaran mis medallas de la Premier League, me sentiría absolutamente destrozado".

Su postura distingue entre una eventual sanción al club y la posibilidad de recibir él mismo un reconocimiento retroactivo. Aunque la retirada de títulos sigue siendo objeto de debate, Rooney no cree que acabar segundo le dé derecho a celebrar ahora aquella liga como propia.

"No creo que, como equipo, nos lo mereciéramos ese año, ya que, obviamente, no quedamos primeros".