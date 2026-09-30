Raúl Asencio pasará por quirófano para operarse de una fractura en la tibia y estará de 2 a 4 meses de baja

El Real Madrid ha anunciado este miércoles que Raúl Asencio será operado mañana, jueves 1 de octubre, de una fractura por estrés en la tibia derecha. La intervención apartará al central de la competición en un momento en el que intentaba dejar atrás las molestias que arrastra en esa pierna desde principios de año.

La previsión de baja es de entre dos y cuatro meses, aunque el club no ha fijado una fecha para su regreso: "Nuestro jugador Raúl Asencio será sometido mañana a una intervención quirúrgica a causa de una fractura por estrés en la tibia de la pierna derecha".

El comunicado confirma que se ha optado por la cirugía después de meses en los que la dolencia ha condicionado al futbolista. Asencio, de 23 años, ya tuvo problemas en esa zona durante la pasada temporada.

En enero sufrió un fuerte dolor en la tibia derecha durante un partido de Champions ante el Mónaco y fue sustituido al descanso. Desde entonces, la evolución de la lesión ha estado marcada por periodos de actividad y nuevas molestias.

El defensa confiaba en recuperarse sin pasar por el quirófano. Durante el verano siguió un plan de descanso y tratamiento conservador, pero el dolor reapareció cuando trató de volver al trabajo habitual.

A finales de julio sufrió además una lesión muscular en la misma pierna, que complicó su preparación para el inicio del curso. Aunque regresó a una convocatoria en septiembre, todavía no había disputado minutos oficiales esta temporada.

La decisión llega después de que el jugador, los servicios médicos y el cuerpo técnico valorasen cómo afrontar un problema que no terminaba de resolverse. En las horas previas al anuncio, la operación se contemplaba como una alternativa cada vez más probable frente a la posibilidad de prolongar el tratamiento sin cirugía.

Raúl Asencio, en el Santiago Bernabéu. Europa Press

El parte médico despeja esa incógnita: Asencio tendrá que detenerse para iniciar una recuperación cuya duración dependerá de su evolución tras la intervención.

Su ausencia afecta también a la planificación de José Mourinho. El entrenador pierde una opción para el centro de la defensa, una posición en la que deberá administrar los efectivos disponibles mientras se resuelven otras bajas.

Un problema 'central'

Hay que recordar que Éder Militão continúa su proceso de regreso tras una lesión de larga duración y Dean Huijsen está sancionado para el encuentro ante el Villarreal del 10 de octubre. Konaté, que volvió lesionado de la concentración de Francia, no está descartado para el choque contra el equipo de Castellón.

Si se cumple el extremo más corto del plazo previsto, el central podría volver antes de que termine el año. Una recuperación cercana a los cuatro meses retrasaría su regreso hasta comienzos de 2027.