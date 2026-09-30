La nueva vida de Míchel Salgado (50), exfutbolista: adiós a Dubái, negocios inmobiliarios en España y restauración

Míchel Salgado, el legendario lateral derecho del Real Madrid y del Celta de Vigo, ha vuelto a sorprender al mundo del fútbol. Tras más de una década forjando una exitosa "segunda vida" en el lujo de Oriente Medio, el gallego asume ahora un reto radicalmente distinto: acaba de ser designado como nuevo entrenador del North Esporte Club, equipo que milita en la cuarta división portuguesa.

Este inesperado movimiento supone su gran regreso al fútbol europeo, esta vez desde los banquillos y bajando al barro de las categorías modestas. Tras colgar las botas en 2012 con el Blackburn Rovers, Salgado no tardó en reinventarse.

Fijó su residencia en Dubái, donde se convirtió en un gran impulsor del fútbol base. En 2013 fundó las exitosas Spanish Soccer Schools, academias que han formado a miles de niños bajo la metodología española de posesión, actuando como un puente cultural entre España y los Emiratos.

Poco a poco, el gusanillo de la alta competición le hizo escalar hacia la dirección técnica. Ejerció como director deportivo en el Pafos FC chipriota y, más recientemente, en 2024 dirigió a la selección Sub-15 de Arabia Saudí. Sin embargo, tomar las riendas del North Esporte Club representa un desafío puro, lejos de los focos asiáticos, donde buscará aplicar la innegociable disciplina y garra que siempre le caracterizó como jugador.

A sus 50 años, este nuevo capítulo en Portugal le obligará a reequilibrar su multifacética vida. Durante estos años, el exjugador ha sido un prolífico empresario. Ha lidiado con negocios inmobiliarios en España -con proyectos junto a Valeri Karpin en Vigo- y se ha sumergido en el sector de la restauración, siendo socio del Gadea Group con marcas como No Mames Wey en el próspero mercado emiratí.

A pesar de su mudanza a Portugal, su arraigo con Oriente Medio es imborrable. Casado con Malula Sanz, su familia ha echado raíces profundas en Asia. De hecho, sus hijos se han criado futbolísticamente allí y juegan en las categorías inferiores de la selección de los Emiratos Árabes Unidos, habiendo cerrado prácticamente la puerta a representar a España.

Ahora, el eterno '2' cambia los rascacielos de Dubái por la intensidad de la cuarta división lusa. El North Esporte Club será el nuevo laboratorio donde Míchel Salgado buscará consagrarse como entrenador, demostrando que su pasión por el fútbol sigue intacta desde las trincheras.