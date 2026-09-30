El Girondins de Burdeos, el club histórico que catapultó a Zidane y ha sido vendido por el español Gerard López a cambio de 1 euro

El Girondins de Burdeos ha anunciado este miércoles un acuerdo para que su propietario, el español Gerard López, ceda el club al fondo de inversión Park Bench por un euro simbólico.

El precio no representa el coste real de la operación: los compradores asumirán las deudas de una entidad que atraviesa una grave crisis económica y deportiva. La firma abre una nueva etapa, aunque la transmisión todavía debe superar los trámites de aprobación previstos.

Según la información adelantada por ICI Gironde, Park Bench deberá movilizar al menos unos 18 millones de euros para afrontar los compromisos vinculados a la compra.

Entre ellos figuran el plan de pago renegociado con los acreedores, acuerdos con el antiguo financiador Fortress y con el exentrenador Vladimir Petković, así como otras obligaciones acumuladas por el club. No se trata, por tanto, de comprar un equipo por un euro y comenzar de cero, sino de hacerse cargo de una estructura endeudada.

El siguiente paso es la homologación judicial del nuevo plan de continuidad. Las informaciones publicadas sitúan la deuda incluida en ese plan entre 12 y 13 millones de euros, con pagos repartidos durante doce años.

Después, la comisión regional de control de gestión de Nueva Aquitania deberá examinar a los nuevos responsables y validar tanto el cambio de accionista como el presupuesto de la temporada 2026/27. Esa autorización es necesaria para que el Girondins pueda comenzar su participación en Regional 1, la sexta categoría francesa.

La situación contrasta con el pasado de uno de los nombres más reconocibles del fútbol francés. Burdeos ha ganado seis campeonatos de liga; el último llegó en 2009.

Zinedine Zidane, a la derecha, en su etapa en el Girondins de Burdeos. Girondins de Burdeos

También disputó la final de la Copa de la UEFA de 1996, aunque cayó ante el Bayern de Múnich. En aquella plantilla estaba Zinedine Zidane, que jugó en el Girondins entre 1992 y 1996 antes de marcharse a la Juventus. Zidane, que había iniciado su carrera en el Cannes, se consolidó en Burdeos.

Gerard López tomó el control del club en 2021, cuando todavía competía en la Ligue 1. Un año después llegó el descenso deportivo a segunda división.

La falta de garantías económicas agravó posteriormente la caída: en 2024 perdió su plaza en las categorías superiores y su condición profesional, y este verano quedó fuera de las competiciones nacionales. La perspectiva de jugar en el fútbol regional refleja la distancia entre la historia del Girondins y sus recursos actuales.

La venta pone fin al control de Gerard López si se completa el procedimiento, pero no resuelve por sí sola los problemas del club. Park Bench tendrá que demostrar que puede financiar el presupuesto inmediato y cumplir los pagos pactados.

Para el Girondins, el euro de la operación es menos importante que esa capacidad de sostener su actividad y empezar a reconstruirse desde la sexta división.