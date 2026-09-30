David Silva, 40 años: "De pequeños jugábamos mucho en la calle y en la playa, es el fútbol que se echa en falta"

David Silva, conocido cariñosamente como "El Mago de Arguineguín", es, sin lugar a dudas, uno de los centrocampistas más talentosos que ha dado la historia del fútbol español. Con una zurda prodigiosa y una visión de juego privilegiada, su figura es sinónimo de elegancia, creatividad y éxito en todos los equipos por los que pasó.

Los inicios de Silva se gestaron bajo el sol de Gran Canaria, donde el balón era una extensión natural de su cuerpo. Su estilo de juego, forjado en espacios reducidos y superficies irregulares, explica la magia y el control que más tarde deslumbrarían a Europa.

Hace unos meses, en el podcast de Mario Suárez, el propio Silva reflexionaba sobre este origen y cómo ha cambiado el ecosistema del fútbol formativo actual: "Nosotros jugamos mucho en la calle, en la playa. Ese fútbol que ahora se echa en falta, un poquito de tener ese control de balón.

Jugábamos en todos lados, a todas horas. Hoy se echa un poco en falta ver a los niños jugando en las calles, es un poco más de academias, pierdes un poco la creatividad".

Sin embargo, para dar el salto al profesionalismo, tuvo que abandonar aquel entorno idílico siendo apenas un adolescente. A los 14 años, hizo las maletas para unirse a la cantera del Valencia CF. Dejar su isla supuso un sacrificio personal inmenso.

En esa misma charla, Silva recordaba la dureza emocional de aquella etapa en la cantera valencianista: "Muy complicado. No había las facilidades que hay ahora con el móvil, ahora hay muchos vuelos. Durante los primeros años, yo veía a mis padres solo dos veces al año. Después ellos se fueron a vivir; primero mi madre y luego mi padre al año siguiente".

Todo aquel esfuerzo inicial dio sus frutos. Tras curtir su carácter en fructíferas cesiones en Eibar y Celta de Vigo, Silva se consolidó en el Valencia CF, conquistando la Copa del Rey en 2008. Su despegue coincidió con la época dorada de la Selección Española, donde se convirtió en una pieza clave del histórico triplete (Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012).

En 2010 inició su etapa más legendaria al fichar por el Manchester City. Durante una década, Silva fue el arquitecto del renacer del club inglés, ganando cuatro Premier Leagues y convirtiéndose en una auténtica leyenda, hasta el punto de tener su propia estatua junto al estadio.

Su última etapa profesional la vivió en la Real Sociedad, regalando sus últimos destellos de calidad y levantando otra Copa del Rey antes de que una lesión de rodilla le obligara a retirarse en 2023. Silva colgó las botas, pero siempre mantuvo viva la esencia de aquel niño que aprendió a jugar en las playas de Arguineguín.