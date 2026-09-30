Cristiano Ronaldo no entrena con Portugal por tercer día consecutivo y se plantea dejar la concentración

La trayectoria de Cristiano Ronaldo con el combinado nacional portugués podría estar escribiendo su último y más turbulento capítulo.

Según información publicada por el diario A Bola, la estrella lusa no ha saltado a entrenar con sus compañeros en el Parken de Copenhague y podría dejar la concentración tras marcharse del estadio en una furgoneta de la federación de Portugal.

Esta actitud de máxima tensión se produce justo después de la rueda de prensa de Jorge Jesus. El técnico intentó reconducir la situación afirmando que "no había ningún problema" y que el jugador "no se negó a entrenar", pero la situación ha dado un giro de 180 grados.

Cristiano Ronaldo, durante un partido con Portugal. REUTERS

De nada han servido los intentos previos por apagar el incendio. En su comparecencia, el técnico quiso imponer su jerarquía con un mensaje de autoridad inflexible, dejando muy claro quién lleva las riendas del equipo:

"Puedo prometer lo que quiera. Soy el entrenador. Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie".

Jesus, quien conoce al astro luso por su etapa conjunta en el Al Nassr, defendió su postura. Argumentó que la ausencia de minutos respondía exclusivamente a una hoja de ruta física pactada con anterioridad:

"Es cierto que lo hablé con él, creamos un plan como con Bruno Fernandes, y le dije a Cris que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni en el de Dinamarca. Porque trabajé con Cris durante un año. No llegué a la selección nacional hace solo tres meses y lo conocí de repente. Conozco su estado físico a la perfección, y sé, porque ya lo sabía en Arabia Saudí, cuando había partidos cada tres días, que Cris rara vez jugaba".

Cristiano Ronaldo llegando al entrenamiento del que después no ha formado parte. REUTERS

El seleccionador justificó así la polémica decisión de hacerle calentar frente a Noruega sin llegar a sacarle al campo, algo que provocó el evidente enfado del jugador:

"Le dije a Cris que no iba a jugar estos dos partidos. Pensé durante el partido que tal vez lo necesitaría y que calentaría. Y entonces no lo puse a jugar. Cualquier jugador, cuando estamos calentando durante 20 o 30 minutos, y luego no entra, se molesta. Nadie está contento con eso. Mucho menos Cris. Mucho menos Pelé, Maradona".

Por otro lado, el entrenador intentó despejar los rumores sobre una supuesta insubordinación del jugador en las sesiones preparatorias de cara al duelo contra los daneses:

"Él no se negó a entrenar. Francisco Conceição, que estaba lesionado, no entrenó, ni tampoco Joao Félix, porque intentamos aliviar la fatiga y veremos mañana. Y Cris hizo trabajo de gimnasio. Hizo movilización en el campo y luego trabajo de fortalecimiento en el hotel. No se negó. Va a entrenar hoy. Es el cuarto día, así que va a entrenar. Y no se negó a entrenar. Es imposible. ¿Lo crees? No Cris. ¿Crees que algún jugador de una selección nacional se niega a entrenar? No de Portugal. Nadie se niega a entrenar".

Pese a la firmeza de estas palabras de Jorge Jesus garantizando su presencia en el equipo, la realidad de las últimas horas lo desmiente.

Las alarmas siguen encendidas en Copenhague. El fútbol portugués contiene el aliento a la espera de saber si Cristiano Ronaldo ejecutará finalmente su intención de marcharse, lo que desataría una crisis institucional y deportiva sin precedentes recientes en Portugal.