El comunicado de Guardiola en apoyo al Manchester City tras la sentencia de la Premier League: "Superaremos esto juntos"

En uno de los momentos más oscuros y convulsos en la historia reciente del Manchester City, Pep Guardiola ha decidido romper el silencio, dar un paso al frente y erigirse como el escudo definitivo de la institución.

"Quiero que cada fanático del Manchester City sepa que estoy aquí; más que nunca", arrancó el técnico en un mensaje en redes sociales.

"Siempre he estado, estoy y siempre estaré, detrás de mi club, mi dueño, mi presidente, Ferran, los jugadores, el personal, Enzo y vosotros, nuestros únicos aficionados. Dejadme ser claro: superaremos esto juntos", añadió el catalán.

I want every single @ManCity fan to know I am here; more than ever. I am, always have been, always will, be behind my club, my owner, my chairman, Ferran, the players, staff, Enzo and you, our unique supporters.

Let me be clear: we will get through this together.

I love you all… pic.twitter.com/jmMvwbykqv — PepTeam (@PepTeam) September 30, 2026

Estas declaraciones no surgen en el vacío, sino que responden directamente a la colosal tormenta legal e institucional que azota al Etihad Stadium.

El Manchester City se encuentra inmerso en el epicentro del mayor proceso sancionador en la historia del fútbol inglés, enfrentándose a los múltiples cargos presentados por la Premier League (históricamente cifrados en 115) por presuntas vulneraciones sostenidas de las reglas del Fair Play Financiero.

Las acusaciones, que abarcan casi una década de gestión, señalan a la entidad por falta de transparencia en sus cuentas, por presuntamente inflar o maquillar ingresos de patrocinios vinculados a sus propietarios y por ocultar detalles reales sobre la remuneración de técnicos y jugadores.

El abanico de posibles castigos es extremo y amenaza directamente la supervivencia del proyecto tal y como se conoce: va desde multas económicas multimillonarias hasta una deducción masiva de puntos.

En el peor de los escenarios, las reglas permiten decretar el descenso administrativo, la expulsión definitiva del equipo de la Premier League o la retirada retrospectiva de los títulos conquistados durante los años investigados.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.