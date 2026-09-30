Agüero, Silva y De Bruyne, en sus presentaciones con el Manchester City. Manchester City

El City fichó a Agüero, Silva, De Bruyne y otros 61 jugadores con los más de 1.000 millones que se 'ahorró' haciendo trampas

El Manchester City construyó el equipo que transformó el fútbol inglés sobre unas cuentas que no reflejaban su verdadera situación económica.

Una comisión independiente ha declarado al club culpable de todos los cargos relativos a las infracciones financieras graves cometidas entre 2009/10 y 2017/18 y de tres de los cuatro bloques relacionados con su falta de cooperación.

El fallo sostiene que la entidad infló sus ingresos y redujo sus costes artificialmente en más de 900 millones de libras, casi 1.050 millones de euros, para aparentar que respetaba los límites de gasto de la Premier League y la UEFA.

La magnitud se entiende al enfrentar esa cifra con el mercado de fichajes. Durante las nueve temporadas examinadas, el City invirtió 1.443,93 millones de euros en 64 incorporaciones por las que pagó traspaso. A la vez, ingresó alrededor de 381 millones mediante ventas.

La suma de esos 381 millones y los casi 1.050 millones de margen generado mediante las irregularidades asciende a unos 1.431 millones: apenas 13 millones menos que toda la factura de compras. No significa que cada libra falseada se destinase directamente a contratar futbolistas, pero sí retrata la escala de la ventaja económica con la que el club armó su plantilla.

La operativa fue mucho más allá de valorar generosamente un patrocinio. Según la comisión, el City utilizó contratos ficticios con socios comerciales: los patrocinadores abonaban solo una parte de las cantidades declaradas y Abu Dhabi United Group (ADUG), propietario del club, aportaba el resto mediante un sistema de financiación encubierta.

También se registraron gastos inferiores a los reales y se articuló una operación circular con Fordham, la empresa que adquirió derechos de imagen de los jugadores. De esa forma, dinero del dueño aparecía como ingreso comercial mientras determinados costes desaparecían de las cuentas.

El Manchester City de Pep Guardiola celebrando la Premier League 2017/2018. Reuters

La decisión desglosa el tamaño del artificio: los ingresos quedaron sobredimensionados en más de 830 millones de libras; otros 24,5 millones se anotaron indebidamente como ingreso operativo en el acuerdo con Fordham, mientras 49,414 millones quedaron fuera de los gastos.

A ello se añadieron pagos financiados por ADUG por 8,866 millones, 7,4 millones y 500.000 libras que ocultaron obligaciones económicas del club. La comisión concluyó que, de haberse contabilizado correctamente estos acuerdos, el City habría excedido por un margen muy amplio los límites de la Premier y del 'fair play' financiero de la UEFA.

"Por su conducta, el club pretendía claramente eludir las reglas de la Premier League", sentencia el fallo. También concluye que la entidad "realizó esfuerzos coordinados para detener y frustrar la investigación" abierta por la competición en diciembre de 2018.

El procedimiento acabó en una vista de 42 jornadas, cerrada en diciembre de 2024, y dejó alrededor de 7.000 páginas de transcripciones, además de una documentación y unas alegaciones escritas de enorme volumen.

Un proyecto saltándose las normas

Mientras las cuentas ofrecían esa imagen alterada, el equipo se reforzaba sin descanso. En 2009/10 llegaron Tévez, Adebayor, Lescott, Roque Santa Cruz, Kolo Touré, Gareth Barry y Adam Johnson por 147,3 millones.

Un año después se gastaron 183,61 millones en Dzeko, Yaya Touré, Mario Balotelli, David Silva, Kolarov, James Milner y Jerome Boateng.

La reconstrucción dejó de ser una promesa en 2011/12: Agüero, Nasri, Savic, Clichy y Pantilimon costaron 90,55 millones y el argentino marcó el gol que dio al club su primera Premier.

La inversión no se detuvo después del primer gran éxito. Javi García, Nastasic, Jack Rodwell, Scott Sinclair y Maicon sumaron 61,95 millones en 2012/13. Fernandinho, Jovetic, Negredo, Jesús Navas y Demichelis elevaron la cuenta a 115,5 millones en 2013/14.

En 2014/15 fueron Mangala, Bony, Fernando, Willy Caballero y Bruno Zuculini, otros 102,8 millones. Había aciertos que vertebraron una época y operaciones fallidas, pero el mecanismo era el mismo: volver al mercado con una capacidad de gasto extraordinaria.

El salto definitivo llegó en las tres últimas campañas investigadas. En 2015/16, De Bruyne, Sterling y Otamendi encabezaron una inversión de 208,47 millones, completada por Delph, Patrick Roberts, Enes Ünal, Rubén Sobrino, Anthony Cáceres y Florian Lejeune.

En 2016/17, la primera temporada de Pep Guardiola, se destinaron 216,25 millones a Stones, Sané, Gabriel Jesus, Gündogan, Claudio Bravo, Nolito, Marlos Moreno, Rulli, Zinchenko, Yangel Herrera y Pablo Marí.

Aymeric Laporte, tras anunciarse su fichaje por el Manchester City en enero de 2018. Manchester City

El verano siguiente culminó la transformación. El City pagó 317,5 millones por Laporte, Mendy, Walker, Bernardo Silva, Ederson, Danilo, Douglas Luiz, Jack Harrison, Kayode y Luka Ilic. Solo Walker, Bernardo, Ederson y Laporte se convirtieron en piezas esenciales del equipo de los 100 puntos.

Entre 2009 y 2018, el club conquistó tres Premier League, una FA Cup y tres Copas de la Liga, siete grandes títulos nacionales levantados durante el periodo en el que ahora se considera probado que sus cuentas vulneraron sistemáticamente las reglas.

Gasto en fichajes entre 2009/10 y 2017/18 2009/10: Tévez (29 M€), Adebayor (29), Lescott (27,5), Roque Santa Cruz (21,2), Kolo Touré (18,7), Gareth Barry (13,9), Adam Johnson (8). 2010/11: Dzeko (37), Yaya Touré (30), Mario Balotelli (29,5), David Silva (28,75), Kolarov (23,86), James Milner (22), Jerome Boateng (12,5). 2011/12: Agüero (40), Samir Nasri (27,5), Stefan Savic (12), Gael Clichy (7,75), Pantilimon (3,3). 2012/13: Javi García (20,2), Nastasic (15,2), Jack Rodwell (15), Scott Sinclair (7,8), Maicon (3,75). 2013/14: Fernandinho (40), Stefan Jovetic (26), Negredo (25), Jesús Navas (20), Demichelis (4,5). 2014/15: Eliaquim Mangala (45), Wilfried Bony (32,3), Fernando (15), Willy Caballero (8), Bruno Zuculini (2,5). 2015/16: De Bruyne (76), Raheem Sterling (63,7), Otamendi (44,5), Fabian Delph (11,5), Patrick Roberts (7,2), Enes Ünal (4,4), Rubén Sobrino (0,55), Anthony Cáceres (0,32), Florian Lejeune (0,3). 2016/17: John Stones (55,6), Leroy Sané (52), Gabriel Jesus (32), Gündogan (27), Claudio Bravo (18), Nolito (18), Marlos Moreno (5,5), Gerónimo Rulli (4,7), Zinchenko (2,25), Yangel Herrera (1), Pablo Marí (0,2). 2017/18: Aymeric Laporte (65), Benjamin Mendy (57,5), Kyle Walker (52,7), Bernardo Silva (50), Ederson (40), Danilo (30), Douglas Luiz (12), Jack Harrison (4), Olarenwaju Kayode (3,8), Luka Ilic (2,5).

Richard Masters, director ejecutivo de la Premier, definió el dictamen como "el caso disciplinario y la decisión más importantes de la historia de la Premier League".

"La decisión central establece los hechos de lo ocurrido en el Manchester City durante este periodo. Detalla cómo el club infringió sistemáticamente las reglas de la Premier League durante casi una década", afirmó. Masters añadió que todavía queda por resolver una cuestión decisiva: la sanción.

El castigo se decidirá en otra audiencia privada. El reglamento permite multas, deducciones de puntos y otras sanciones deportivas, pero la comisión dispone de un margen amplio y todavía no ha anunciado ninguna.

El City tiene hasta el viernes para recurrir ante un nuevo panel de tres miembros; la apelación podrá confirmar, modificar o revocar la resolución.

El club ya ha anunciado que agotará esa vía. "El Club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un conjunto completo de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones", defendió en su respuesta.

La entidad considera que la decisión contiene "claros errores materiales de derecho, de principio y de hecho" y sostiene que no es segura.

A falta de conocer el castigo y el resultado del recurso, el núcleo del fallo ya altera el relato de la era más gloriosa del City. Los fichajes no fueron accesorios: Agüero, David y Bernardo Silva, De Bruyne, Yaya Touré, Fernandinho, Sterling, Walker o Ederson formaron la columna vertebral de los equipos campeones.

Y los más de 900 millones de libras con los que el club agrandó ingresos y encogió costes equivalen, prácticamente euro por euro junto a las ventas, al dinero empleado para reunirlos a ellos y a otro medio centenar de jugadores.